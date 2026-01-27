[VIDEO] Polis a los 3 tiro riba un persona cu problema di salud mental cu a bin riba dje cu cuchiu den man!

—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—

INFORMACION TOCANTE DI E CASO NA POS ABOU AWETARDI

Diamars atardi pa mas o menos 3:10pm di atardi Central di Polis ta haya un yamada di FACT Team di Respaldo pa cu assistencia di polis na un cas na Pos Abao.

E pacient no tabata coopera cu FACT Team y a pidi sosten di polis y ambulance na e sitio.

Na yegada di patruya ta bin topa cu e pacient di Respaldo cu un machate den man y hopi agresivo.

Na varios ocasion polis na e sitio ta purba calma e pacient y a dune orden pa e pone e machete abao.

Pero e pacient no a sigi ordo di polis y na dado momento e la bay den e direcion di e agente policial cu e machete.

Mirando e situacion serio entre e agente policial y e pacient, e Polis lo mester a saca su arma reglamentario y a los tiro na unda e pacient a keda alcansa.

A pidi ambulance cu maximo urgencia na e sitio di e sucedido. Ambulance a yega na e sitio y a trata e victima y stabilise pa despues bay cune cu maximo urgencia pa hospital.

Lamentabelmente un rato despues ta drenta informacion cu e victima a fayece. Ta trata di e hende homber F.M.H. naci na Aruba dia 30 di augustus 1989 (36 aña).

Autoridadnan concerni a presenta na e sitio di e sucedido. Ta trata di polis technico, departamento di slachtofferhulp como tambe LandsRecherche.

E caso ta bao di investigacion y den man di Landsrecherche pa motibo cu ta trata di un funcionario policial.

Cuerpo Policial Aruba y awe24.com ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.