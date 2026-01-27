A continua reunionnan tecnico-deportivo cu federacion di natacion, Comite Olimpico Arubano ta reuni cu Aruba Aquatics Federation

Despues di a reuni cu Aruba Aquatics Federation (AAF) pa natacion artistico, Direccion Di Deporte (DdD) e departamento tecnico di Comite Olimpico Arubano (COA) a sigui pa e siguiente reunion cu AAF pa trata natacion y natacion “open water”.

Durante e reunion aki, a splica e plan di entrenamento cu a ser entrega na final di 2025 den conexion cu e desaroyo deportivo pa e aña aki, cu ta inclui posibel participacion na tur 4 Weganan cu tin riba calendario pa cu natacion. Alabes a elabora riba e tema di “open water”, unda ta buscando pa por participa na diferente di e Weganan a traves di un evento di clasificacion cu lo tuma luga na Aruba den luna di maart organisa door di Panam Aquatics. AAF tin un grupo extenso cu lo busca pa clasifica pa e diferente eventonan, incluyendo esnan mas conoci cu ta biba den exterior actualmente manera entro otro Mikel Schreuders, Chloë Farro y Elisabeth Timmer.