E Comandante di e Forsa Naval ta bishita region di Caribe

Durante e bishita na Aruba y Curaçao, e situacion di seguridad den e region di Caribe tabata e centro di atencion. E desaroyonan geopolítico ta rekeri presencia y vigilancia continuo.
Abordo di Zr.Ms. Groningen, e vicealmirante Liebregs a participa den patruyanan enfoca den monitorea e situacion di seguridad rond di islanan ABC.
Na Bogota a probecha di bishita e marina colombiano. Como socio regional importante, e cooperacion ta sigui ta esencial, entre otro cosnan di entrenamento conhunto como e ehercicio Estribo.