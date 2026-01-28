 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Lote di droga laga na e costa pariba y a bin tera guardacosta a bin haya e lote

06:57  January 28, 2026  Leave a comment

Diaranson mainta guarda costa a ricibi informe di lote di droga haya na e costa pariba. Nos ta warda riba e informacion oficial keda pendiente……..

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *