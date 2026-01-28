Mensahe di Comisario di Polis sr. Arnhem!

“E ta duelmi hopi pero ban mantene trankilidad y laga e investigacion cana su caminda”. Altocomisario Ramon Arnhem cu un statement

“Ayera a tuma lugar un incidente lamentabel. Mi coleganan tabata involucra den un incidente di tiramento na unda un persona lamentablemente a fayece na Pos Abou.

Un situacion dificil cu ambos partido a wordo afecta negativamente.

Pa un mayor y famia perde un yiu den un forma repentino ta inexplicabel y ta haci hopi dolor.

Na niun momento mi coleganan ta sali for di cas y bay labora pa hayanan mes den un situacion asina aki. Nos niun kier pa e situacion termina di e forma aki.

Mi ta biba cu nos comunidad mescos cu mi coleganan cu ta ainda ta den shock pa cu e incidente encuestion.

Como altocomisario e ta hacimi dolor cu nos ta envolvi den un situacion asina aki cu ta impacta nos comunidad.

Mi sa tambe cu tin hopi pregunta, hopi dolor y hopi persona kier sa kico a pasa. Pa nos tur haya e claridad e investigacion ta den man di Landsrecherche bao liderazgo di Ministerio Publico. Nan lo percura pa investiga e caso aki paso na final di dia tur partido envolvi por haya claridad mescos cu a nos.

Pa motibo e investigacion ta den man di Landsrecherche tur pregunta tin cu wordo dirigi pa Ministerio Publico.

E no ta facil pa nos tampoco y mi ta lamenta locual a sosode tanto pa e victima su famia pero tambe pa e agente policialnan cu tabata envolvi.

Mi ta manda palabra di condolencia y forza na e famia di e fayecido. Tambe hopi forza na mi coleganan envolvi cu pa nan tampoco e no ta facil den e momentonan aki, mi lo percura pa nan tambe haya e sosten necesario.

Un mensahe mi tin na nos comunidad pa ban mantene e trankilidad y e investigacion ya caba ta canando su caminda”