Famianan a bin celebra Dia di Betico na MANA

Den un ambiente caluroso y familiar unda famianan, -muchanan cu nan mayor, welonan cu nan nieto y grupo di amigo- a bin hunto pa disfruta di un dia yen di cultura y creatividad. A saboria un dushi snack of cuminda crioyo y a participa na varios actividad special ariba e dia festivo aki.

Grandi y chikito a bira creativo cu e tayernan di artistanan Andreea Cavajdan y Jo-ann Ridderstap. Nan a crea un “Vision board” pa 2026 visualisando tur locual nan ta desea pa e aña aki y a siña tecnica pa pinta un paisahe di fantasia cu verf di awa.

Canando den “Hadrey di MANA” bishitantenan a ser inspira cu e coleccion di arte di STICUSA- Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesie, Suriname en de Nederlandse Antillen. E exposicion aki ta cortesia di UNOCA Aruba y ta duna un bista riba con arte a desaroya na nos isla entre 1950 y 1987.

Cu hopi interes bishitantenan a asisti na e charla “Evidencia a termino largo di adaptacionnan na cambionan climatologico”. E presentacion aki ta un compilacion di investigacion di arkeologo Harold Kelly di MANA te cu awo. Na final bishitantenan a haya e oportunidad pa haci tur nan preguntanan y intercambia cu arkeologo Kelly.

E exposicion nobo “Site-Walks, Side-Walks, Sight-Walks” di investigador y artista cu glas Bernadette van der Klooster a atrae hopi interesado. Nan a encanta e intercambio cu e artista cu tabata tey presente pa Dia di Betico. E exposicion ta uno hopi impressionante na unda e artista a traduci e storia y historia di pinturanan riba baranca den su arte di glas y poesia. E exposicion aki ta keda pa henter aña 2026 y lo tene diferente momentonan pa intercambio cu publico cu actividadnan specifico. Pues keda pendiente pa esaki!

Museo Arqueologico Nacional Aruba ta gradici tur cu a bishita, un y tur cu a yuda cu Dia di Betico 2026 y sigur nos boluntarionan! MANA ta situa na Schelpstraat 42 y ta habri pa publico di dialuna pa diabierna di 9’or di mainta pa 5’or di atardi. Sigui nos pagina riba Facebook National Archaeological Museum Aruba y bishita nos website www.manaruba.org pa mas informacion tocante actividadnan pa publico.