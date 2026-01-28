Deporte di ahedres invita pa participa na Panama2026 Comite Olimpico Arubano a reuni cu Aruba Chess Federation

Despues di a ricibi e noticia cu e deporte di ahedres a ser inclui como deporte invita na e Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026, a ricibi e peticion oficial di “Aruba Chess Federation” cu e deseo di kier mira e posibilidad di participacion. A base di e peticion aki, a reuni cu federacion local di ahedres pa asina combersa riba e posibilidad.

E reunion cu presidente Jose Pesqueira y secretaria Carol Williams tanta uno ameno, unda a elabora kico tur Aruba Chess Federation ta haci actualmente, con e proceso di entrenamento ta bay y ken ta e posibel candidatonan pa por participa na Panama2026. Mester bisa cu e federacion di ahedres ta mustra di ta bon activo, incluyendo di tin entrenamento regular na Centro di Bario Dakota, tin e proyecto “Ahedres ta bay den bario” y ta conta cu un gran cantidad di persona activo den e mundo di ahedres.

Den e caso di Comite Olimpico Arubano (COA), Directora Tecnico Monica Fajardo a duna un splicacion amplio di e proceso tecnico cu ta conta pa tur federacion miembro cu ta haci e proceso di participacion na un di e Weganan deportivo, ademas di duna di conoce cu ta desea un reunion cu e entrenadornan pa asina mira e plan di entrenamento. Alabes a reunu director di Desaroyo Patrick Werleman, cu a splica e parti di “anti-doping” y otro reglamentonan cu lo mester compronde pa asina posiblemente forma parti di un delegacion di COA. Finalmente, a splica e proceso di partipacion como miembro di TEAMARU y kico tur esaki ta encera.

COA y Aruba Chess Federation a haci algun palabracion pa asina sigui cana e proceso pa mira si ahedres lo forma parti di e delegacion cu lo bay Panama2026.

COA ta contento pa mira mas federacion local cu ta traha duro pa hiba nan deporte pa dilanti, y ta felicita Aruba Chess Federation pa e proceso cu e ta hiba.

