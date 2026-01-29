Ayudo militar pa turista Canadiense na Sint Cristoffelberg na Curaçao.

Diaranson militarnan a yuda un turista Canades cu no por a sigui mas riba Sint Christoffelberg na Curaçao. Un homber Canades a bira malo y no por a sigui mas y no por a sigui sin ayudo pa yega abao

Pa casualidad e militarnan tabata den un entrenamento na e sero Sint Christoffelberg y mesora a core duna asistencia y ayudo na e turista hunto cu e parkrangers di Sint Christoffelpark.

E homber Canades a ser baha for di e top di e sero te abao riba un brancard. Un trajecto cu a dura alrededor di 2 ora. Despues di esaki e homber a ser hiba hospital pa mas tratamento y cuido medico.