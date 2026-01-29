Pasahero crucero a bira hopi malo y e crucero mester a drenta waf den madruga

Crucero cu a sali dia 24 for di Panama pasa Cartagena y a bay Bonaire ayera y awe Aruba su orario pa drenta ta 8’or pero den madruga a pidi permiso pa drenta mas tempran pasobra abordo tin un persona masculino di 46 aña cu a bira hopi malo y tin urgencia pa hib’e hospital. Ambulans a bay na waf pa ricibi e pashent latino aki y transporte pa hospital.

