Reflexión Diahuebs 29 Januari 2029.

Awe atrobe ta un dia pa para keto y pensa un rato riba nos bon Dios prome cu tur cos.
Nos Dios ta bon, E ta cuida nos tur y tambe guia nos den tur caminda.
Tambe nos kier para un rato keto y puntra te unda nos kier jega cu nos hobennan.
Mi por a papia na varios ocasion cu personanan cu tin que haber cu hubentud.
E no por a sconde su atencion riba nos hubentud y ta bisami cu tur dia nan ta confronta cu hobennan sin respet pa otro, sin moral, sin respet pa autoridad.
Si antes tabata tin bastante respet pa hende grandi, awendia esaki ta cabando, cu un moral hopi negativo di hopi jovennan.
Droga sushi di mal calidad, cu ta destrui e mente di e jovennan.
Awendia ta corda un miembro di cuerpo policial cu a wordo mata cu golpinan na cabes.
No por laga criminalidad domina nos pais.
Bukele como presidente di San Salvador, a limpia su pais y pone tur hende para straight.
Merca a saca miles di tonelada di droga for di circulacion.
Nos pais tin un entrada hopi importante cu ta turismo.
Aki nos mester para keto un rato y papia cu nos hubentud.
Kiko nan kier mira pa futuro, un pais fuerte y cu respet pa tur hende ?
Of un pais destrui pa tur loke ta inmoralidad ?
Tempo ta pasa hopi lihe y mester tuma paso awo mes.