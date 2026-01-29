Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Koningstraat Weststraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda e chauffeur di un Nissan Versa bayendo pabao den un auto di huur den Koningstraat no a para pa duna preferencia na e Hyundai Accent bayendo nort y nan a dal den otro. Na yegada di e ambulans nan atende un hobencita pasahero den e Nissan Versa.
Hobencita herida den un accidente pa falta di preferencia na crusada Koningstraat Weststraat
