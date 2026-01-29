2 Persona herida den un accidente na e crusada Rudolf Arendstraat cu Weststraat

Diahuebs merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Rudolf Arendstraat cu Weststraat, mesoa a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Hyundai Accent bayendo pabao den Rudolf Arendstraat no a duna preferencia na Kia Picanto bayendo nort den Weststraat y nana dal den otro. Debi na e impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos victima y a transporta nan pa hospital.