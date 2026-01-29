Registro a habri pa Arte di Palabra Aruba 2026

Departamento di Cultura Aruba (DCA) ta anuncia cu registro pa participa den Arte di Palabra Aruba 2026 ta oficialmente habri. Arte di Palabra Aruba ta un plataforma cultural cu ta celebra poder di palabra, expresion oral, poesia, presentacion y actuacion, cu como meta duna voz na talento local y fomenta desaroyo artistico y cultural.
Fecha di evento final: 28 di maart 2026
Orario: 5:00 pm – 8:00 pm
Luga: Colegio EPI
Participantenan cu ta registra lo participa den un trayecto cu ta inclui e sesion creativo como preparacion pa e presentacion final.
Registro ta habri te cu 8 di maart 2026
Registro por wordo haci via QR code y formulario online riba e pagina y medionan social di Departamento di Cultura Aruba.
Un invitacion na tur esnan interesa pa registra na tempo y forma parti di un experiencia cultural unico cu ta pone palabra den centro di expresion y identidad.