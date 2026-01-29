Pa sigui stimula talento local: ELMAR ta sostene e Rookies na Soca Monarch

Oranjestad, Aruba – 29 di januari 2026 – Pa prome biaha, ELMAR ta orguyosamente participa como sponsor oficial di Aruba Soca Monarch cu un enfoke special riba e proximo generacion di artista: e rookies.

Aruba Soca Monarch ta celebra creatividad y expresion musical local, y ta un evento di gran importancia pa Aruba. Como un compania local, ELMAR ta reconoce e balor cultural y ta sigui compromete pa apoya iniciativanan cu ta fortalese comunidad na Aruba.

Como parti di e sponsorship, ELMAR ta presenta e Soca Monarch Rookie of the Year Award, un premio dedica pa reconoce y stimula talento nobo cu ta mustra potencial y pasion pa musica soca. Cu e premio aki, ELMAR ta duna rookies no solamente reconocemento, pero tambe motivacion pa sigui desaroya nan talento y futuro musical.

ELMAR kier expresa su gradicimento na Stichting Musica pa e oportunidad y colaboracion. Stichting Musica ta hunga un rol esencial den promocion y preservacion di nos musica local.

ELMAR ta desea tur rookies hopi exito cu e proximo competencia di Aruba Soca Monarch, y ta spera cu e evento lo sigui crece como un pilar cultural cu ta eleva musica y talento Arubano.