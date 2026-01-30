 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Na caminda pa trabao ciclista a bira malo accidenta y a dal abao!

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Venezuelastraat banda di Tat Fat, Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un security bayendo su trabao riba bicicleta pero na caminda ela bira malo bay dal tras di un auto staciona y a dal abao heridando su mes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital mientras polis a bay cu e bicicleta pone na warda di polis na disposicion di e doño.

