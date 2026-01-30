Reflexión Diabierna 30 Januari 2026.

Nos a jega otro fin di siman cu hopi gana pa gradici nos bon Dios un biaha mas pa su regalonan cu e tin pa nos.
Tambe nos ta cuminsa cu un serie di reflexion riba seguridad y control di nos hendenan den temporada di Carnaval.
Drama tras di drama ta pasa nos hendenan cu no tin ni un tiki idea di cuanto mal rato por pasa nan despues.
Hopi mucha inocente ta wordo pusha cu droga peligroso cu ta laga nan completamente incapacita sin por recupera nan salud normal bek.
Aki nos kier jega pa conseha majornan pa paga tino riba kende ta e amistad di boso yuinan.
Wak unda nan ta bai.
Puntra nan tur biaha con nan ta y si tur cos ta bon.
Si e mayornan ta ripara algo stranjo den comportacion di bo yui, buska ayudo profeshonal.
Hopi biaha ta riparabel cambio den comportacion di bo yui, y por detecta cualkier cos na tempo, y por scapa bo yui di hopi tristesa.