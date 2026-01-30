 Posted in INCIDENTE

Ambulans a bay Sero Biento pa un caso di golpi na cara di un persona

09:06  January 30, 2026  Leave a comment

Den e oranan di diahuebs mainta e personal di ambulans a bay na un adres na Sero Biento pa un persona cu a ricibi un golpi na su cara. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona na e sitio mes.

