Posted in INCIDENTE Ambulans a bay Sero Biento pa un caso di golpi na cara di un persona 09:06 January 30, 2026 Leave a comment Den e oranan di diahuebs mainta e personal di ambulans a bay na un adres na Sero Biento pa un persona cu a ricibi un golpi na su cara. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona na e sitio mes.