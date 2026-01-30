Aruba ta celebra Dia Mundial di Wetlands: Protehando nos herencia y naturalesa

ORANJESTAD – Tur aña riba 2 di februari, Aruba ta uni na e celebracion mundial di Dia Mundial di Wetlands (World Wetlands Day). Pa 2026, e tema ta “Wetlands y conocemento tradicional, celebrando herencia cultural” un tema cu tin un nificacion special pa nos isla, caminda e lama y e costa semper tabata parti fundamental den nos identidad y sobrevivencia. Directie Natuur en Mileu (DNM) tin e responsabilidad pa comparti informacion importante cu ta toca conservacion di ecosistemanan manera esun aki cu ta e wetlands. Na Aruba nos conoce area di saliñanan natural manera Spaans Lagoon y tambe otro crea pa hende manera Bubali Plas. Tur e areanan aki ta brinda un servicio importante pa naturalesa y medio ambiente.
Na Aruba, e wetland area di Spaans Lagoon ta consisti di un area grandi di mondi di matanan di mangel. E ta un sitio Ramsar oficialmente reconoci mundialmente.
E servicionan di e ecosistemanan aki ta vital pa:
- Proteccion di Costa: Matanan di mangel ancra den suela compaña pa rifnan di coral ta actua como barera natural contra e forsa di lama y e impacto di horcan of mal tempo manera tsunami.
- Biodiversidad: Nan ta e sitio unda piscanan ta crece, parhanan local y migratorio tambe otro especienan ta biba y reproduci.
- Herencia Cultural: Hopi di nos tradicionnan di piscamento y sabiduria di nos grandinan riba e comportacion di lama ta mara directamente na e areanan aki.
Conocemento tradicional: E campaña di e aña aki ta pone enfasis riba e sabiduria cu a traspasa di generacion pa generacion. Cu esaki ta clave pa un maneho sostenible di nos recursonan natural. Door di combina ciencia moderno cu e conocemento tradicional di nos comunidad local, nos por proteha Spaans Lagoen y otro areanan proteha di un forma mas efectivo.
Un yamada pa tuma accion. A pesar di nan balor, e areanan di Wetlands na Aruba ta enfrenta menasanan manera contaminacion, desaroyo cu no ta sostenibel y efectonan di cambio climatico. E celebracion di 2026 ta un recordatorio cu e ecosistemanan aki no ta djis tereno bashi, sino sistemanan bibo cu ta sostene nos bida y cultura.
E invitacion ta keda na henter comunidad di Aruba, scolnan, y organisacionnan ambiental pa reflexiona riba e balor di nos costanan y saliñanan, y pa uni na e esfuersonan di conservacion pa garantisa cu nos yiu y nietonan tambe por disfruta di nan.
Kico abo por haci?
- Siña mas: Bishita Spaans Lagoen y educa bo mes riba e importancia di matanan di mangel (mangrovenan).
- Mantene limpi: No benta sushi den saliña ni banda di areanan costal.
- Comparti: Uza e hashtag #WorldWetlandsDay2026 tambe @dnmaruba y comparti bo storia of potret di nos area di ‘wetlands’ nan riba social media.
- Bishita nos website Dnmaruba.org: DNM tin un concurso di pintamento pa nos muchanan. Por haya e pintura riba nos website. Laga e muchanan pinta esaki y entreg’e na DNM of digital via nos email adress info@dnm-aruba.org Dia 5 di februari.
Feliz dia Mundial di ‘Wetlands’ 2026!