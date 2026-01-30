[VIDEO] awe24.com tabata tin razon y e primicia di e lote di droga haya pariba di K.I.A.

Colaboracion entre Wardacosta y Cuerpo Policial di Aruba a resulta den un interceptacion exitoso

Den ora nan di diaranson marduga, 28 di januari, autoridad nan a tuma nota di un contacto sospechoso nabegando den direccion di Aruba. Miembro nan di Centro Operacional Maritimo (MOC) di Wardacosta inmediatamente a pidi asistencia di un unidad di Metal Shark i tambe un avion di Wardacosta pa sali den direccion di e contacto. Na momento cu a yega cerca di e posicion di e contacto, a tuma nota cu ta trata di un boto cu 7 persona riba dje. Den e boto tambe a mira diferente pakete a bordo. Inmediatamente a intercepta e lancha i a bai bek Steunpunt pa asina continua cu e caso. Ta trata di 7 hende homber cu nacionalidad Venezolano y un cantidad di droga cu nan a purba di hiba Aruba.

Tambe a pidi asistencia di e helicopter di Wardacosta pa ehecuta un control riguroso na diferente parti di costa di Aruba . Den un bon cooperacion hunto cu diferente departamento di Cuerpo Policial di Aruba, a logra di detecta i tambe recupera un cantidad di pakete den area nort oost di Aruba. A entrega tur 7 individuo y tur droga na Cuerpo Policial. Miembro nan di Cuerpo Policial lo continua cu e investigacion y entretanto a logra di destrui tur droga.

Sterke samenwerking tussen Kustwacht en Politie op Aruba leidt tot succesvolle onderschepping

In de vroege ochtend uren van woensdag 28 januari hebben de autoriteiten een verdacht contact waargenomen dat zich varend in de richting van Aruba begaf. Leden van het Maritiem Operationeel Centrum (MOC) van de Kustwacht, hebben daarop onmiddellijk assistentie gevraagd van een Metal Shark eenheid en een patrouillevliegtuig om koers te zetten naar het betreffende contact.

Bij nadering van de positie werd vastgesteld dat het ging om een vaartuig met zeven personen aan boord. Tevens werden meerdere pakketten op het vaartuig waargenomen. Het vaartuig werd direct onderschept en vervolgens overgebracht naar het Steunpunt om het onderzoek voort te zetten. Het betrof zeven mannen van Venezolaanse nationaliteit, die probeerden een hoeveelheid verdovende middelen Aruba binnen te smokkelen.

Daarnaast werd assistentie ingeroepen van de helikopter van de Kustwacht om een grondige controle uit te voeren langs verschillende delen van de Arubaanse kust. In goede samenwerking met diverse afdelingen van het Korps Politie Aruba, werd een hoeveelheid pakketten gelokaliseerd en teruggevonden in het noordoostelijke kustgebied van Aruba. De zeven verdachten en de aangetroffen drugs zijn overgedragen aan het Korps Politie Aruba. De politie heeft het onderzoek voortgezet en de drugs vernietigd.