Forbes ta nombra Terra by Jeremy Ford na Bucuti & Tara como “E reservacion mas desea” den e escena gastronomico di Aruba

EAGLE BEACH, Aruba – 30 di Januari 2026 — Terra by Jeremy Ford, e concepto gastronomico distingui den Bucuti & Tara Beach Resort, a ser destaca recientemente den Forbes como un di e miho lugarnan pa cena na Aruba. Segun e periodista di gastronomia internacional Lanee Lee, Terra ta un experiencia gastronomico di tal nivel cu por inspira como motibo pa plania un biahe den su totalidad. E reconocimiento global ta resalta e posicion di Terra como un lider den e escena culinario nobo di Aruba, mientras cu ta afirma e compromiso di Bucuti & Tara pa eleva Aruba como un destinacion di fine dining den e mapa gastronomico mundial.

Un experiencia gastronomico cu ta inspira un biahe riba su mes

Terra a ser elogia pa Forbes como “e restaurant mas menciona di isla,” y ta proclama como referencia nobo pa fine dining den e region Caribense. Segun e medio internacional, Terra ta distingui su mes pa su enfoke gastronomico sofistica y su capacidad pa eleva sabornan autentico Arubano den un estilo di cushina moderno cu impacto global. Dirigi pa Chef Jeremy Ford—reconoci pa su Michelin Star y Michelin Green Star na su restaurant Stubborn Seed na Miami—hunto cu chefnan local Jeanclaude Werleman y Moises Ramirez y un ekipo local sobresaliente, Terra ta brinda un biahe gastronomico moderno. Ingredientenan di temporada for di nos tera y lama ta sirbi como base pa creacion culinario cu ta refleha precision, originalidad, y un compromiso profundo pa e colaboracion cu agricultornan, piscado, y chef di nos isla.

Huespednan por opta pa un menu di un experiencia di sabor cuidadosamente componi door di e Chef of pa un experiencia à la carte creativo. Tur dos estilo ta crea momentonan di descubrimento cu ta fortalece e reputacion di Terra como un destinacion gastronomico cu ta merece un reservacion anticipa.

Un combinacion di intimidad, exclusividad y artesania

E sala di cena intimo ta ilumina pa e luz suave y natural di Aruba su “golden hour”, mientras cu e interior di diseño artesanal y material natural ta contribui na un sensacion di exclusividad y conexion personal.

E ekipo di Terra ta destaca pa su pasion, preparacion y hospitalidad familiar, guiando bishitante den un biahe culinario cu ta keda graba como un recuerdo duradero. Tur seleccion di e menu mes, su ritmo y su presentacion—ta plania pa realisa e experiencia den su totalidad. Esaki ta exactamente e rason dicon Forbes ta referi na Terra como un destinacion deseabel y no simplemente un luga pa come.

E combinacion autentico di creatividad y alma a pone Terra den un tempo cortico como un di e restaurantnan mas comenta di Aruba.

Liderato sostenibel comparti cu vision sostenibel

Terra by Jeremy Ford a wordo selecciona como e gastronomico ideal pa e resort mas eco-certifica di Caribe, reconoci pa su compromiso firme na sostenibilidad, su luho exclusivo, y su nivel sobresaliente di servicio cu a hibe na e titulo di Hotel Number 1 den Caribe y Number 5 mundialmente segun TripAdvisor. For di seleccion responsabel te na ehecucion cu precision, Terra ta encarna e mes principionan di liderato sotenibel basa riba accion cu Bucuti & Tara ta sostene—un filosofia cu a eleva e resort como e unico hotel mundial cu a ricibi e prestigioso Global UN Climate Action Award di e Nacion Uni.

Hunto, e resort y e restaurant ta demostra cu liderato ambiental, servicio excelente, y experiencia refina por uni den harmonia perfecto bou di un standard superior di hospitalidad di luho.

Aruba ta convertiendo den un di e lidernan gastronomico den Caribe

E reconocemento di Forbes ta enfatisa e imagen creciente di Aruba como un destinacion gastronomico, mientras cu ta sigui reforsa e liderato global di Bucuti & Tara den crea experiencianan di biahe eleva. Terra ta representa un momento significativo pa e escena gastronomico di isla, y un standard nobo pa excelencia culinario den Caribe.

Pa experiencia Terra by Jeremy Ford—un restaurant exclusivamente pa adulto—reservacionnan por wordo hasi online. Pa mas informacion, por bishita www.terraaruba.com.

Forbes Declares Terra by Jeremy Ford at Bucuti & Tara the “Coveted Reservation to Score” Among Aruba Restaurants

EAGLE BEACH, Aruba – Jan. 30, 2026 — Just three months after opening, Terra by Jeremy Ford at the award-winning Bucuti & Tara Beach Resort has been recognized by Forbes as one of the best places to eat in Aruba, praised as a culinary destination so exceptional it is worth planning an entire trip around. The recognition by renowned global dining journalist Lanee Lee for the prestigious international media outlet places Terra at the forefront of Aruba’s evolving culinary scene and further cements Bucuti & Tara’s role in elevating the island onto the global stage.

A dining experience worth planning a trip around

Forbes declares Terra “the island’s most talked-about dining room,” hailing it as the new benchmark in Caribbean fine dining. According to the outlet, Terra distinguishes itself through its refined approach to modern cuisine and its ability to translate Aruba’s flavors into a globally relevant fine dining experience. Helmed by Chef Jeremy Ford, of Michelin Star and Michelin Green Star fame with his restaurant Stuboorn Seed in Miami, together with local culinary forces Jeanclaude Werleman and Moises Ramirez and their talented Aruban team, Terra delivers a modern culinary journey where seasonal ingredients sourced from land and sea and bold flavor combinations showcase precision, creativity, and a deep respect for and collaboration with Aruba’s farmers, fishermen, and chefs.

Guests are invited to choose between a thoughtfully composed tasting journey or an inventive à la carte experience, each designed to deliver a sense of discovery and anticipation that contributes to Terra’s reputation as a reservation worth pursuing.

A fusion of intimacy, exclusivity and craftsmanship

Terra’s deeply immersive setting and carefully paced service are central to its appeal, where diners easily slip away from the outside world. The intimate dining room basks diners in Aruba’s cherished golden hour lighting. Handcrafted interiors and natural textures create a setting that feels personal, immersive and rare. Staff are exceptionally knowledgeable and extend their family feel as they invite diners on a culinary journey that transcends from meal to life-long memory. Every detail from menu composition to presentation is intentional, reinforcing why Forbes describes Terra as a coveted experience rather than simply a place to dine.

This balance of artistry and soul has quickly elevated Terra into one of the most talked-about restaurants in Aruba.

Shared stewardship

Forbes notes that Terra “sits inside the ultra-eco-conscious Bucuti & Tara Beach Resort,” a placement that is both deliberate and deeply aligned. Terra by Jeremy Ford was selected as the ideal culinary counterpart to the Caribbean’s most eco-certified resort, whose uncompromising commitment to sustainability, world-class luxury, and award-winning service has earned it the distinction of being ranked the #1 hotel in the Caribbean and #5 in the world on TripAdvisor. From responsible sourcing to meticulous execution, Terra mirrors Bucuti & Tara’s action-driven stewardship ethos — a philosophy that has also made the resort the only hotel globally to receive the United Nations’ most prestigious Global UN Climate Action Award.

Together, the resort and restaurant exemplify how environmental leadership, impeccable service, and elevated experiences can coexist at the highest level of luxury hospitality.

“Aruba is quietly turning into the Caribbean’s culinary overachiever”

This Forbes recognition underscores Aruba’s growing reputation as a serious food destination while further solidifying Bucuti & Tara’s global leadership in shaping elevated travel experiences. Terra stands as a defining moment for the island’s dining scene and a benchmark for culinary excellence in the Caribbean.

To experience the adults-only Terra by Jeremy Ford, reservations can be made online. Read the full Forbes Article. Learn more about Terra by visiting terraaruba.com and the resort by visiting Bucuti.com.

About Bucuti & Tara Beach Resort

Recognized as the Caribbean’s first and only certified CarbonNeutral® hotel since 2018, Bucuti & Tara Beach Resort is celebrated globally as the No. 5 Hotel in the World and No. 1 Hotel in the Caribbean, according to Tripadvisor. Aruba’s premier adults-only, laidback luxury resort, Bucuti & Tara is the vision of award-winning hotelier and environmentalist Ewald Biemans, honored with multiple Hotelier of the Year accolades for his hospitality excellence and pioneering sustainability leadership.

Nestled along the pristine white sands of Eagle Beach, protected nesting ground for sea turtles and named one of the “Dream Beaches of the World,” Bucuti & Tara offers 104 elegant rooms, suites and penthouses. Guests enjoy guaranteed sunbeds, a freshwater infinity pool, indulgent spa treatments, and “no surprise rates” including accommodations, all taxes and fees, full daily breakfast, WiFi and in-room tablet, EV chargers, parking and local calls.

At the heart of the resort’s culinary experience is Elements, an award-winning oceanfront restaurant serving healthy, locally inspired cuisine. Guests can also enjoy Tara Lounge, private romantic beach dining, and as of Oct. 2025, the highly anticipated Terra by Jeremy Ford. Helmed by the visionary chef leading Miami’s Michelin Star and Michelin Green Star Stubborn Seed, Ford brings his signature artistry and sustainability ethos to Aruba, crafting a menu that honors Aruban ingredients, fishermen, and farmers while blending bold, innovative flavors with refined presentation.

Proudly LGBTQ+ friendly, Bucuti & Tara proudly holds IGLTA and TAG Approved® status. The resort’s deep commitment to sustainable luxury has earned prestigious certifications including CarbonNeutral®, LEED Gold, Green Globe Platinum and Travelife Gold. Named the World’s Most Sustainable Hotel/Resort by Green Globe in 2016, Bucuti & Tara’s comprehensive sustainability program was praised by the United Nations as “highly replicable and scalable” for hotels worldwide, all aligning seamlessly with the UN Sustainable Development Goals.

Forbes declara a Terra by Jeremy Ford en Bucuti & Tara como la “reservación más codiciada” entre los restaurantes de Aruba.

EAGLE BEACH, Aruba – 30 de enero de 2026 — Terra by Jeremy Ford, ubicado en el galardonado Bucuti & Tara Beach Resort, ha sido reconocido con orgullo por Forbes como uno de los mejores lugares para comer en Aruba, destacado como un destino culinario tan excepcional que merece planificar todo un viaje en torno a él. Este reconocimiento, otorgado por la periodista gastronómica internacional Lanee Lee para el medio global, posiciona a Terra a la vanguardia de la escena culinaria en evolución de Aruba y consolida el papel de Bucuti & Tara en elevar a Aruba al escenario mundial de la alta cocina.

Una experiencia gastronómica que merece planificar un viaje alrededor de ella

Forbes declara a Terra como “el comedor más comentado de la isla”, destacándolo como el nuevo referente de la alta cocina caribeña. Según el medio, Terra se distingue por su enfoque refinado de la cocina moderna y su capacidad de traducir los sabores de Aruba en una experiencia gastronómica de alta cocina con relevancia global. Liderado por el chef Jeremy Ford, reconocido con una Estrella Michelin y una Estrella Verde Michelin, junto a los talentos culinarios locales Jeanclaude Werleman y Moises Ramirez y su equipo arubeño, Terra ofrece un recorrido culinario moderno donde ingredientes de temporada provenientes de la tierra y el mar, así como combinaciones audaces de sabores, reflejan precisión, creatividad y un profundo respeto y colaboración con los agricultores, pescadores y chefs de Aruba.

Los comensales pueden elegir entre un cuidadosamente diseñado menú de degustación o una innovadora experiencia a la carta, ambos concebidos para despertar un sentido de descubrimiento y anticipación que refuerza la reputación de Terra como una reservación que vale la pena conseguir.

Una fusión de intimidad, exclusividad y maestría artesanal

El entorno profundamente inmersivo de Terra y su servicio cuidadosamente sincronizado son fundamentales para su atractivo, permitiendo que los comensales se desconecten fácilmente del mundo exterior. El íntimo comedor envuelve a los invitados en la apreciada luz dorada del atardecer de Aruba. Los interiores artesanales y las texturas naturales crean un ambiente personal, envolvente y poco común. El equipo destaca por su amplio conocimiento y transmite un trato cercano y familiar al invitar a los comensales a un recorrido culinario que trasciende la comida para convertirse en un recuerdo para toda la vida. Cada detalle, desde la composición del menú hasta la presentación, es intencional, reforzando por qué Forbes describe a Terra como una experiencia codiciada y no simplemente como un lugar para comer.

Este equilibrio entre arte y alma ha elevado rápidamente a Terra a convertirse en uno de los restaurantes más comentados de Aruba.

Responsabilidad compartida

Forbes señala que Terra “se encuentra dentro del ultra eco-consciente Bucuti & Tara Beach Resort”, una ubicación que es tanto deliberada como profundamente alineada. Terra by Jeremy Ford fue seleccionado como el complemento culinario ideal del resort más eco-certificado del Caribe, cuyo compromiso inquebrantable con la sostenibilidad, el lujo de clase mundial y un servicio galardonado le ha valido el reconocimiento como el hotel número 1 del Caribe y el número 5 del mundo en TripAdvisor. Desde el abastecimiento responsable hasta la ejecución meticulosa, Terra refleja la filosofía de responsabilidad compartida y acción concreta de Bucuti & Tara, una visión que también ha convertido al resort en el único hotel a nivel mundial en recibir el más prestigioso Premio Global de Acción Climática de las Naciones Unidas.

Juntos, el resort y el restaurante ejemplifican cómo el liderazgo ambiental, un servicio impecable y experiencias elevadas pueden coexistir al más alto nivel de la hospitalidad de lujo.

“Aruba se está convirtiendo silenciosamente en el gran referente culinario del Caribe”

Este reconocimiento de Forbes resalta la creciente reputación de Aruba como un destino gastronómico de primer nivel y consolida aún más el liderazgo global de Bucuti & Tara en la creación de experiencias de viaje elevadas. Terra representa un momento definitorio para la escena culinaria de la isla y un referente de excelencia gastronómica en el Caribe.

Para vivir la experiencia de Terra by Jeremy Ford, exclusivo para adultos, las reservaciones pueden realizarse en línea. Para más información sobre el resort, visite Bucuti.com.

Forbes roept Terra by Jeremy Ford bij Bucuti & Tara uit tot dé felbegeerde reservering van Aruba

EAGLE BEACH, Aruba – Jan. 30, 2026 — Slechts drie maanden na de opening heeft Forbes Terra by Jeremy Ford in het bekroonde Bucuti & Tara Beach Resort uitgeroepen tot een van de beste restaurants van Aruba. Het internationale mediaplatform omschrijft Terra als een culinaire bestemming die zó bijzonder is dat reizigers er hun volledige vakantie omheen willen plannen.

De erkenning komt van gerenommeerd culinair journalist Lanee Lee en plaatst Terra direct in de voorhoede van Aruba’s snel groeiende gastronomische scene. Tegelijk onderstreept het Bucuti & Tara’s rol in het naar een hoger niveau tillen van het eiland op het wereldwijde podium.

Een culinaire ervaring die een reis waard is

Forbes noemt Terra “de meest besproken restaurant van het eiland” en bestempelt het restaurant als de nieuwe standaard voor fine dining in het Caribisch gebied. Wat Terra onderscheidt, is de verfijnde benadering van moderne gastronomie en de manier waarop lokale Arubaanse smaken worden vertaald naar een internationaal relevant fine-diningconcept.

Onder leiding van chef Jeremy Ford, bekroond met zijn restaurant Stubborn Seeds in Maimi met een Michelinster en een Michelin Green Star, en in samenwerking met lokale culinaire talenten Jeanclaude Werleman en Moises Ramirez, brengt het Arubaanse team een eigentijdse culinaire reis tot leven. Seizoensgebonden ingrediënten van land en zee, gedurfde smaakcombinaties en een ongekende precisie komen samen in gerechten die creativiteit en respect voor Aruba’s boeren, vissers en chefs uitstralen.

Gasten kiezen tussen een zorgvuldig samengestelde tasting experience of een vernieuwende à-la-cartekaart, beide ontworpen om nieuwsgierigheid en verwachting op te bouwen en precies dát gevoel te creëren dat een reservering bij Terra zo gewild maakt.

Intimiteit, exclusiviteit en ambacht

De aantrekkingskracht van Terra zit niet alleen in de keuken, maar ook in de beleving. De intieme setting en het rustig opgebouwde serviceniveau zorgen ervoor dat gasten volledig opgaan in het moment. De eetzaal baadt in het warme gouden uur waar Aruba zo geliefd om is, terwijl ambachtelijke details en natuurlijke materialen een persoonlijke en exclusieve sfeer creëren.

Het team beschikt over diepgaande kennis en verwelkomt gasten met een warme, bijna familiaire benadering. Elke gang voelt als onderdeel van een zorgvuldig vertelde culinaire reis, een ervaring die verder gaat dan een maaltijd en uitgroeit tot een blijvende herinnering. Elk detail is bewust gekozen, van menuopbouw tot presentatie, wat verklaart waarom Forbes Terra omschrijft als een ervaring die je móét meemaken.

Deze balans tussen verfijning en ziel heeft Terra in korte tijd tot een van de meest besproken restaurants van Aruba gemaakt.

Gedeelde visie op duurzaamheid

Volgens Forbes bevindt Terra zich “in het ultra-eco-bewuste Bucuti & Tara Beach Resort” een bewuste en naadloze match. Terra by Jeremy Ford vormt de perfecte culinaire aanvulling op het meest eco-gecertificeerde resort van het Caribisch gebied.

Bucuti & Tara staat wereldwijd bekend om zijn compromisloze inzet voor duurzaamheid, luxe en service van het hoogste niveau. Deze toewijding leverde het resort onder meer de titel #1 hotel in het Caribisch gebied en #5 ter wereld op volgens TripAdvisor. Daarnaast is Bucuti & Tara het enige hotel ter wereld dat werd bekroond met de prestigieuze Global UN Climate Action Award van de Verenigde Naties.

Van verantwoorde sourcing tot verfijnde uitvoering weerspiegelt Terra dezelfde actiegerichte visie op duurzaam rentmeesterschap.

Samen laten resort en restaurant zien dat milieuleiderschap, uitzonderlijke service en luxe ervaringen perfect hand in hand kunnen gaan.

“Aruba groeit uit tot een culinaire topper in het Caribisch gebied”

De erkenning door Forbes bevestigt Aruba’s opkomst als serieuze culinaire bestemming en versterkt Bucuti & Tara’s internationale reputatie als voortrekker in hoogwaardige reis- en hospitality-ervaringen. Terra markeert een belangrijk moment voor de gastronomie van het eiland en zet een nieuwe standaard voor fine dining in het Caribisch gebied.

Reserveringen voor het adults-only Terra by Jeremy Ford kunnen online worden gemaakt op hun website www.terraaruba.com. Lees hier het gehele Forbes bericht online. Meer informatie over het resort is te vinden op www.bucuti.com.