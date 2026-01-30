Den cuadro di COA su relato financiero di 2025, maneho y gobernansa Comite Olimpico Arubano a reuni cu BDO Aruba

Comite Olimpico Arubano (COA) ta un instituto cu ta balora bon maneho y gobernansa como aspectonan esencial pa ta un organisacion di nivel cu por sirbi su miembronan, den e caso aki e federacionnan deportivo cu ta miembro di COA. Parti di esaki ta encera cumpli cu e statutonan, unda ta yama 2 asamblea cada aña, unda e den e prome ta entrega y splica e relato financiero di e aña anterior.

Den cuadro di esaki, a reuni cu BDO Aruba cu ta un compania local cu ta ofrece diferente servicio entre otro relata na contabilidad, maneho financiero, gobernansa. Den e caso di COA, BDO ta haci e controle riba e maneho financierio y di gobernansa di COA, maner ta ser pidi di Comite Olimpico Interncional y standardnan local. Durante e reunion a duna un “update” di con leu e relato financiero ta, indicando cu lo pronto keda cla cu e prome paso, pa asina e yega serca BDO pa wordo controla.

Comite Olimpico Arubano ta gradici BDO Aruba pa nan nivel di profesionalismo y servicio, unda ta logra traha bon cu otro pa asina COA por cumpli cu tur e aspectonan di maneho financerio y gobernansa. Manera COA ta duna di conoce na su federacionnan miembro y stakeholders, maneho y bon gobernansa ta pilarnan importante pa COA y ta duna e atencion debi pa asina ta un ehempel pa e comunidad deportivo.

