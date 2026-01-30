TEAM SNOR A HABRI AÑA CU BON PIA!

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo, 24 di januari 2026, e palacio di pega piedra aya na Kudawecha, esta e mundialmente famoso Domino Square Garden, a tene nan prome bataya di aña 2026. Ta trata nada menos di un encuentro entre dos team hermano, esta Team Snor bou liderazgo dje flamante “Snor” Perez, y Pluma Gang, un ekipo cu lasonan hopi cerca cu Team Snor.
E bataya ta habri estilo “vuurwerk” ora e koki di Domino Square Garden hunto cu su patna “Hermans” ta pasa nan contrincante un sapato blanco! Un brasamento sin fin den nan celebracion di a pasa e prome “sneeuwwitje” di 2026! Tension entre ambos ekipo a bay halto di biaha! Sinembargo, cu tur calma, Snor ta pika dilanti cu 4-1!
Pluma Gang ta haci nan best pa corta bentaha, pero toch Team Snor ta mantene cos na 6-4. Ora score yega na 9-5, ta birando bisto cu e sla inicial ainda ta pisa, y cu aki Team Snor lo yega halftime cu bentaha. Dicho echo, ora pito zona pa termina prome parti, Team Snor tin un bentaha “comfy” di 11-6!
Despues di a saboria e pasapalonan completamente gratis, e lucha ta sigui den tur intensidad! Pa Team Snor dado momento cos a bira style di “even schrikken”, ya cu nan a observa cu Pluma Gang a haci varios cambio tactico! Pluma gang ta logra corta bentaha te na 14-12, y aki ta caminda cu e capitan di Team Snor, e grandmaster den tactica gradua na school di spion na Berlin, a haci poco “schuifmento” cu su hungadonan y a logra “tweak” Team Snor bek na “time” p’e core smooth smooth! E atmosfera ta bira diki cu anticipacion y adrenalina ora score bira 19-16 pa Team Snor, y aki ta caminda e test grandi pe bañonan di Domino Square Garden ta cuminsa ora varios valve ta laga bay bou presion! Sinembargo, na un manera calmo estilo James Bond, score ta gatia bay na 20-16 na fabos di Snor, y pa alivia tur ansha, Roy Sneek y Dr. Tico Dirksz ta los e grito di victoria ora nan logra pasa 21-16!
Ora un y tur di Team Snor a lanta foi mesa, nan a ripara cu nan mester tin cuidao ora di cana, ya cu e vloer a keda pata pata di pluma chikito riba suala! Sinembargo, como dos team ruman, e mamamento di guy a bay den bon forma, y all in all, shonnan, e temporada 2026 n’e palacio di pega piedra ta mustra di ta bay ta uno exitoso y emocionante!