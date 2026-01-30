 Posted in INCIDENTE

Polisnan cu control estricto riba caya repartiendo boetnan

19:02  January 30, 2026

Diabierna for di atardi tempran a cuminsa cu controlnan den trafico riba caya, tabata controla tur cos. Percura pa tanto bo auto como su papelnan ta na ordo pasobra locual cu menos bo ta desea ta hayabo na pia y cu un boet.

