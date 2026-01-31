Posted in INCIDENTE Na Bushiri Residence tata burachi a cay fey cama kap cabes y bira inconciente 21:05 January 30, 2026 Leave a comment Diabierna anochi a drenta informe di cu un tata a cay fey cama kap cabes, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende cu e homber y a logra saca afo cu ta burachi e tabata pesey ela cay fey cama y a kap su cabes. Related Articles Durante transporte di carga pisa 2 palo di lus a ser ranca na e rotonde Bubali Decision strafvorderlijk kort geding De Meza [VIDEO] ARUBA TA CONOSE E DI 7 MORTO DEN TRAFICO, VICTIMA TE AINDA DESCONOSI! Chauffeur di KIA Picanto a perde control y bolter na Schotlandstraat