Na Bushiri Residence tata burachi a cay fey cama kap cabes y bira inconciente

21:05  January 30, 2026  Leave a comment

Diabierna anochi a drenta informe di cu un tata a cay fey cama kap cabes, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende cu e homber y a logra saca afo cu ta burachi e tabata pesey ela cay fey cama y a kap su cabes.

