[VIDEO] Accidente frontal cu hende herida na e birada di Montaña

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur bao influencia di un of otro substancia a hala demasiado na su man robes riba caminda y a bay dal frontal riba e auto di direccion contrario. Debi na e impacto e chauffeur a dal su cabes na e windshield y a resulta herida mientras e otro chauffeur afortunadamente no a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e herido pero e no tabata kier a bay cu ambulans. Polis a avise cu si e no bay hospital e ta wordo deteni y e chauffeur a bay cu ambulans. Polis a pidi takelwagen pa kita e autonan for di caminda.