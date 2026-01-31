Reflexión Diasabra 31 Januari 2026.

Awe nos ta habri otro dia dushi den nos bida, y mesora cu nos a lanta prome cos cu nos lo hasi ta gradici nos bon Dios.
Semper agradecido pa e aire cu nos ta hala rosea y cu nos ta existi.
Muchanan di school a celebra carnaval ayera y nan a gosa un mundo.
Ta bon pa paga extra tino riba boso yuinan, cu den un frega di wowo por desparse.
Mi ta mira mayornan cu nan yui ta coi bus tempran mainta, te hasta den scuridad ainda, nan ta keda cuida nan yui te ora e drenta den bus y bai scol.
Hopi bunita y tremendo seguridad pe mucha.
Tambe mayornan cu ta papia cu nan yuinan tur dia pa sa si tur cos ta ok.
Awendia tin scol cu ta duna e mayornan oportunidad pa por pidi afsprak cu juffrouw of meneer pa wak con nan yui ta bai na scol y si tin problema cu cierto vak por buska ayudo pa esaki.
Mayornan tin e derecho ey y ta duna nan yui confiansa pa sigi e lesnan.
No warda ora ta último trimester pa buska drechi di bo yui, pasobra e ora ey por ta laat.