 Posted in INCIDENTE

Polisnan ta sigui cu nan controlnan na cada rato na cada skina tin control

18:59  January 31, 2026  Leave a comment

Diasabra polisnan a sigui cu nan controlnan nan ta teniendo control parando autonan na diferente sitio pa asina haci nos trafico mas sigur. Pueblo mester compronde cu nan documentonan y nan auto mester ta den condicion pa por subi e caminda.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *