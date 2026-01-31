Posted in INCIDENTE Polisnan ta sigui cu nan controlnan na cada rato na cada skina tin control 18:59 January 31, 2026 Leave a comment Diasabra polisnan a sigui cu nan controlnan nan ta teniendo control parando autonan na diferente sitio pa asina haci nos trafico mas sigur. Pueblo mester compronde cu nan documentonan y nan auto mester ta den condicion pa por subi e caminda. Related Articles Situacion delicado mientras ELMAR ta eherce trabou di reparacionriba kabel pa reestablece operacion normal Chauffeur bayendo pabao a perde control pasa over di median bay otro banda baha for di caminda cay den mondi, 3 persona herida Ladronicia for di dilanti un cas sin cura na Cocorobana Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia na salida fey rotonde Banco di Caribe