[VIDEO] E resultado di e Soca Monarch 2026 Festival na Carnival Village

E resultado di e Soca Festival na Carnival Village Ta lo siguiente: Rookie of the Year Ray Rusty Jr Dushi Cayente, Best Dressed Queen Sasha; na #10 Groove Masters Tiptoe, Ride It Up; na #9 Nfuzion Suchi, Let D Bassman Cook; na #8 Groove Masters Blacky, Energy; na #7 Buleria Queen Shine, Far Away; na #6 Buleria Derwin Kemp, The Main Event; na #5 Tsunami Mich Kurukuchu; na #4 Tsunami Galloway, Turnaround; na #3 Zeta Band Mighty Tatoo, Right Or Wrong, na #2 Groove Master Diamond Chip, Born In Soca; Ganador Absoluto Hot Ones Band Lord Lally, Kacklin.