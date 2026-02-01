Reflexión Diadomingo 1 Februari 2026.

Bunita luna nobo di dos di aña.
Un bunita dia pa nos disfruta y gosa cu famia den forma sanamente.
Un danki na nos bon Dios cu ta duna nos cada dia cu nos ta hala rosea.
Semper corda cu Señor ta nos Creador y ta guia y cuida nos unda cu nos ta.
Si nos wak un situacion hopi tristo riba nos pais, cu ta sosede tur dia y cu ta pa hopi hende normal caba, pero pa un pais cu su pilar di economia ta turismo ta nada sano.
Despues di un dia di trabou pa cuerpo policial, cu tanto casonan di abuso di alcohol, of influencia di droga te cu ta bira razo riba mayornan of riba caya, den lugarnan publico, accidentenan bou influencia di alcohol, bringamento den famia o den lugarnan publico,
nos mester para un rato y pensa unda nos kier jega cu e pais aki ?
Si nos wak cuanto alcohol ta stok den trailernan di e gruponan cu ta participa den e differente actividadnan di carnaval, y cuanto ta stok e trailernan na banda di caminda, nos mester para un rato y wak te unda nos por jega.
Ta pesey nunca cuerpo policial no tin suficiente personal pa mantene ordu pa seguridad di esunan cu no ta bebe y inocentenan cu ta bira víctima di abuso y maltrato.
Sigur cu e decenas di container di alcohol no ta algo cu ta sano pa nos pais, principalmente nos hubentud.