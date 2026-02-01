Posted in INCIDENTE Ambulans a bay pa un dama cu a opera 8 luna pasa di su stoma y awor a bira malo na trabao! 10:20 February 1, 2026 Leave a comment Diadomingo mainta a drenta informe di cu un dama a bira malo na trabao despues di 8 luna pasa a opera di su stoma, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa trabao. Related Articles Polis a bay pa un cobrado cu a bay Buenavista cu un chapi den mana cobra Chauffeur di truck a reverse dal palo di lus y core bay, e chauffeur a bisa cu e no sa Hopi reclamo pa avion cu a bula hopi abao haciendo hopi boroto den oranan di madruga! [VIDEO] “Breaking NEWS” un auto Nissan March blanco a bay awa cu chauffeur aden y a fayece den e auto!