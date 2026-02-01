 Posted in INCIDENTE

Ambulans a bay pa un dama cu a opera 8 luna pasa di su stoma y awor a bira malo na trabao!

10:20  February 1, 2026  Leave a comment

Diadomingo mainta a drenta informe di cu un dama a bira malo na trabao despues di 8 luna pasa a opera di su stoma, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa trabao.

