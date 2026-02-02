PARADA DI MUCHA ORANJESTAD CU 5 DETENCION.

Cuerpo Policial conhuntamente cu SMAC a haci e inicio di e parada pa exactamente pa 1’or merdia.

E parada a conta cu 7 grupo y den totaal tabata tin 1365 participante.

Cuerpo policial tabata tin 175 personal riba pia. E departamento tabata: Polis uniforma, recherche, Mobiele Eenheid, Comando Mobiel, O.C.C. Flex team, K9 Unit, Polis di trafico, personal di CEA y nos personal administrativo.

Pa 5:20 di atardi e cabez a yega ex-DOW. Pa 6:40 atardi e parada e yega su final.

Polis ta informa cu tabata tin un total di 5 detencion.

E detencionnan tabata pa arma blanco (machete) y pa posecion di droga.

Aña 2025 a conta cu 11 detencion. Cuerpo policial ta contento cu e detencionnan a baha y comunidad por a goza di un tremendo carnaval di mucha.