[VIDEO] Chauffeur burachi a dal 2 biaha tras di auto y despues a reverse dal esun di atras tambe den “drive thru” na Santa Cruz

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu un mucha herida den e “drive thru” di Taco Bell na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente poco comun ya cu e chauffeur burachi a bay dal 2 biaha tras di e mesun auto debi na esaki e mucha den auto dilanti a resulta herida y despues a reverse dal esun su tras tambe. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y transporte pa hospital. Mientras polis a detene e chauffeur burachi.