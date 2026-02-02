[VIDEO] Accidente cu impacto fuerte den oranan di anochi pa motibo di core bao influencia y lus paga

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Rooi Santo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur bao influencia coriendo un Nissan Versa a bay subi e caminda mientras un Hyundai Accent di huur maneha pa un otro turista tabata bini cu lusnan paga y nan a dal den otro. Na prome instante debi na e fuerte impacto a kere cu lo tin hende herida pero na yegada di e ambulans no tabata tin mester di dje. Polis a detene e chauffeur di e Versa mientras e dama turista cu tambe a consumi alcohol pero su test a resulta net na e rand di e limite y no a ser deteni pero e chauffeur di e Versa si.