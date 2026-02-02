Pa 2 dia piscadornan di Curasoleño tabata den lama ta drief despues di cu nan boto a sink!

Diasabra, Guarda Costa a ricibi un notificacion na ultimo ora di atardi di cu un boto piscado cu dos homber abordo tabata desapareci. E boto a sali di Islanan Aves rumbo Curaçao diabierna cu 2 homber Curasoleño abordo. Despues di a ricibi e mensahe, e Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di e Guarda Costa, basandonan mes den calculo, a crea un area di buskeda pa realisa e operacion. Ademas, di a manda mensahenan UMIB y NAVTEX na e embarcacionnan cercano na e area di buskeda, solicitandonan pa nan ta atentos pa boto piscado desapareci. Despues, a desplega un avion Dash di la Guarda Costa cerca di Bonaire pa busca den e zona.
Diadomingo mainta, e MOC a ricibi un mensahe di cu un persona a mira un gran caha (parecido na un frishider grandi) entre e barancanan na Klein Curaçao. Poco despues, a sigui un segundo notificacion di un persona cu a mira un caha grandi ta flota, posiblemente tambe un frishider, den lama cerca di Oostpunt, Curaçao. Na e mesun tempo, e MOC a ser contacta pa e boto di placer “My Pearl”, cu a ricibi e mensahe via di canal 16 VHF marine radio over di e boto piscado desapareci. “My Pearl” tabata den ruta di Bonaire pa Klein Curaçao na e momentonan ey mesora a brinda asistencia den e buskeda. Despues di e informenan aki, e MOC a dirigi e avion Dash pa Klein Curaçao. Despues di un rato e boto “My Pearl” a informa cu ela mira dos homber den lama cerca di Klein Curaçao. E hombernan tabata flota riba e tapa di un frishider portatil. E tripulacion di “My Pearl” a subi ambos homber abordo y a mantene contacto cu MOC durante e operacion di rescate. Despues di esey “My Pearl a nabega pa Curaçao, unda e dos homber a ser transferi riba un boto di patruya Metal Shark di Guarda Costa. E dos hombernan a indica cu nan tabata flota den lama pa dos dia y cu nan tabata cansa. Na nan yegada na waf di guarda costa na Parera, e dosnan a ser entrega na e servicio di ambulans pa ricibi asistencia medico. Guarda Costa ta desea na nan un pronto recuperacion y a gradici e boto “My Pearl” pa su ayudo den e rescate.