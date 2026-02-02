Reflexión Dialuna 2 Februari 2026.

Awe nos ta tempran riba pia, pa cuminsa un siman nobo.
Nos kier gradici nos bon Dios pa ta cu nos y pa cuida nos y nos famia unda cu nos por ta.
Semper di nos banda nos tambe ta cuida nos mes, nos mester sa cu kende nos ta anda, y ki clase di hende nan ta.
Hopi importante, mirando cuanto hoben ta perdi cada biaha, y cuanto hende cu mal intencion ta cana rond ta buska hende pa pompa.
Lastima cu casi ta perdiendo control serka e parti aki den nos comunidad.
Fundación nan, cuerpo policial, instancianan ta man jen cu trabou den e typo di casonan aki y gobernantenan ta sigui jena hende di exterior pa traha den tur sector.
Mester mas cas, mas luga na scolnan, mas servicio público, transporte público, etc.
Careteranan ta keda mescos pa colmo den mal estado tambe.
Responsabelnan mester cuida nos cuerpo di empleado publico cu ta traha den e sector aki, pa nan no coleps pa motibo di stress di trabou.
Nos mester paga tino cu nos turismo tambe cu cada biaha ta hanja mas competencia.