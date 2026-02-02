[VIDEO] EMERGENCIA: Mucha di 5 aña a cay kap cabes sangra profusmente polis y ambulans a yuda pa hib’e hospital cu urgencia

Dialuna merdia a drenta informe di cu un mucha a cay kap cabes y tabata ser hiba hospital den auto particular pa e mama pa hospital di banda di ex-Drive-inn bayendo pabao ela ser avisa cu polis y ambulans lo atende y hib’e hospital cu urgencia. E situacion tabata cu e mucha ta sangrando profusamente y mester ser hiba hospital cu urgencia. A palabra cu lo topa e victima pabao di e rotonde airport. Eynan polisnan ta warde hunto cu ambulans pa hib’e hospital. A laga supuestamente e mama cu tabata cun’e pa para su auto na banda y bay den ambulans cu e mucha. Asina tambe a sosode pero na salida di ambulans por a nota cu autonan bayendo bayendo pabao no a laga e ambulans sali cu emergencia y ni cu sirena polis mester a para trafico pa e ambulans por a dali cu urgencia. A bira tempo pa aunke e chauffeurnan tin pura pa nan duna ambulans preferencia pasobra por ta un familiar di nan mes nan ta hibando cu urgencia pa hospital.