Wela y nieto a shiwata cu pisca maulo cu nan a cumpra fey Noord

Dialuna atardi a drenta informe di un dama di edad cu ta dialysa a come pisca maulo y a shiwata y un rato despues a compronde cu e nieto di 20 aña tambe a shiwata na Paradera, Mesora a dirigi un ambulans na e sitio na yegada di e ambulans a nota e dama cu a shiwata cu yen di puishinan cora na su curpa como tambe e nieto despues di a come maulo cu a shiwata y tabata tin manchanan cora na su curpa. Ambulans a atende e victima y a transporta e wela pa hospital mientras e nieto mes a bay dokter y a tuma pildo pa e shiwatamento.