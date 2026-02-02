[VIDEO] Chauffeur a bay atende telefon y a bira na man drechi dal ciclista y heride

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un pick-up y un ciclista unda e pickup cu a caba di sali di un hardware y tabata bayendo zuid a haya un yamada y a bay atende e telefon y a bira na su man drechi sin a pone su señal y a bay dal un ciclista pasando e na su man drechi. Debi na e impacto e ciclista a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.