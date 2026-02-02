Wardacosta ta selebra 30 aniversario

Riba 1 di februari 1996 a pone e fundeshi pa loke awe nos conose como Wardacosta

di Caribe Hulandes. Wardacosta ta un partner importante den seguridat maritimo y ta

un organisacion profesional y respeta local y internacional. Loke a cuminsa como un

partnership simpel entre polis di haven, milisia y Defensa Antiano, cu un ofisina den

algun portocabins y un barak sirbiendo como e Centro di Rescate y Coordinacion

(RCC), a crese den trinta aña bira un organisacion madura cu ta vigila e costanan

maritimo 24 ora pa dia, 7 dia pa siman.

Den e prome añanan, e forsa laboral tabata consisti di mas o menos 80% personal di

defensa y 20% personal local. Esaki awor a cambia completamente. Awendia, mas o

menos 80% di e personal di Wardacosta ta local. E desaroyo aki ta enfatisa e raisnan

local fuerte y e cresemento di e organisacion.

Wardacosta a pasa pa un desaroyo rapido for di cuminsamento. E prome cutternan a

wordo poni den uso na 1999, cuminsando cu Jaguar na Corsow, sigui pa Panter na

Aruba y Poema na Sint Maarten. Ademas di botonan di patruya y botonan di costa, e

flota a modernisa durante añanan cu e introduccion di Super RHIBs y mas despues

Metal Shark. Tambe a desaroya capasidat aereo, cu e avionnan di Wardacosta y

helicopternan, cualnan ta ser sostene pa e punto di sosten di Hato y un sistema di

radar extenso.

Formacion y profesionalismo semper a bira balornan sentral den Wardacosta. For di

e prome estudio cual ta e ‘Initiële Kustwacht Opleiding’ (IKO) na 1998, cu a sigui

desaroya bira e ‘Junior Bemanningslid Kustwacht’ (JBK) na 2024, cu ta zorg pa e

hoben risibi un diploma SBO-2.

Cu e transicion pa un organisacion totalmente basa riba informacion 24/7, plania pa e

cuminsamento di 2026, y cu un cresemento pa aproximadamente 320 posicion di

formacion, Wardacosta ta mira e futuro cu confiansa. E celebracion di su 30

aniversario no solamente ta un momento pa mira bek, pero riba tur cos ta un paso

fuerte pa dilanti.

E 30 aniversario di Wardacosta a wordo celebra conhuntamente cu receptie nan di

aniversario na Corsow, Aruba y Sint Maarten. E selebracion aki a simbolisa e

cooperacion estrecho entre e tres paisnan cual desde nan establesimentu na 1996 tin

un colaboracion cu a forma Wardacosta den un partner fuerte di seguridat den

Caribe.