Wardacosta ta selebra 30 aniversario

Riba 1 di februari 1996 a pone e fundeshi pa loke awe nos conose como Wardacosta
di Caribe Hulandes. Wardacosta ta un partner importante den seguridat maritimo y ta
un organisacion profesional y respeta local y internacional. Loke a cuminsa como un
partnership simpel entre polis di haven, milisia y Defensa Antiano, cu un ofisina den
algun portocabins y un barak sirbiendo como e Centro di Rescate y Coordinacion
(RCC), a crese den trinta aña bira un organisacion madura cu ta vigila e costanan
maritimo 24 ora pa dia, 7 dia pa siman.
Den e prome añanan, e forsa laboral tabata consisti di mas o menos 80% personal di
defensa y 20% personal local. Esaki awor a cambia completamente. Awendia, mas o
menos 80% di e personal di Wardacosta ta local. E desaroyo aki ta enfatisa e raisnan
local fuerte y e cresemento di e organisacion.
Wardacosta a pasa pa un desaroyo rapido for di cuminsamento. E prome cutternan a
wordo poni den uso na 1999, cuminsando cu Jaguar na Corsow, sigui pa Panter na
Aruba y Poema na Sint Maarten. Ademas di botonan di patruya y botonan di costa, e
flota a modernisa durante añanan cu e introduccion di Super RHIBs y mas despues
Metal Shark. Tambe a desaroya capasidat aereo, cu e avionnan di Wardacosta y
helicopternan, cualnan ta ser sostene pa e punto di sosten di Hato y un sistema di
radar extenso.
Formacion y profesionalismo semper a bira balornan sentral den Wardacosta. For di
e prome estudio cual ta e ‘Initiële Kustwacht Opleiding’ (IKO) na 1998, cu a sigui
desaroya bira e ‘Junior Bemanningslid Kustwacht’ (JBK) na 2024, cu ta zorg pa e
hoben risibi un diploma SBO-2.
Cu e transicion pa un organisacion totalmente basa riba informacion 24/7, plania pa e
cuminsamento di 2026, y cu un cresemento pa aproximadamente 320 posicion di
formacion, Wardacosta ta mira e futuro cu confiansa. E celebracion di su 30
aniversario no solamente ta un momento pa mira bek, pero riba tur cos ta un paso
fuerte pa dilanti.
E 30 aniversario di Wardacosta a wordo celebra conhuntamente cu receptie nan di
aniversario na Corsow, Aruba y Sint Maarten. E selebracion aki a simbolisa e
cooperacion estrecho entre e tres paisnan cual desde nan establesimentu na 1996 tin
un colaboracion cu a forma Wardacosta den un partner fuerte di seguridat den
Caribe.