Respaldo ta duna espacio pa investigacion entorno e sucedido lamentabel [🇦🇼🇳🇱] 

Oranjestad – Respaldo a tuma nota di e informacion cu a sali den e medionan tocante e incidente tragico unda un cliente di Respaldo a perde su bida. Teniendo na cuenta e privacidad di e cliente involucra y di su famia, como tambe e investigacion andando, Respaldo no lo duna informacion detaya riba e caso aki.

Prome cu tur cos, Respaldo kier expresa su sincero condolencia na e famia y sernan keri di e persona cu a perde su bida. Nos pensamento ta cu e famia como tambe cu tur e profesionalnan cu a keda involucra den e incidente impactante aki. Ningun hende no ta desea un resultado asina.

Actualmente, e incidente ta bou di investigacion pa e debido autoridadnan. Respaldo ta brinda su cooperacion completo na e investigacion aki y cu respet pa e proceso, no ta considera apropia pa adelanta riba e resultadonan ni pa haci declaracion di contenido riba esaki.

Pa clarificacion general, Respaldo ta considera importante pa splica con e servicio di nos Crisisdienst ta organisa y ta funciona.

For di oktober 2024, Respaldo ta dispone di un servicio di crisis 24/7 pa personanan cu problematica psikiatrico serio den situacion di crisis. E servicio aki ta wordo ehecuta pa profesionalnan di cuido specialisa y ta forma parti integral di e FACT-teams di Respaldo. E servicio di crisis ta enfoca riba evaluacion, stabilisacion y tratamento di crisis psikiatrico, preferiblemente den un fase mas tempran posibel.

E servicio di crisis ta funciona den un cadena di colaboracion cu diferente partner. Dependiendo di e situacion, por pidi apoyo di otro instancianan, incluso polis pa garantisa e seguridad publico y servicio di transporte pa traslado di clientenan.

Respaldo ta comprometi, hunto cu su partnernan, pa fortalece mas ainda e colaboracion mutuo, comunicacion y coordinacion, cu e obhetivo comun di ofrece cuido profesional y humano na personanan cu problematica psikiatrico.

Nos ta pidi e pa comprension y respet pa e privacidad di tur persona involucra mientras cu e investigacion ta andando.

Respaldo leeft mee met alle betrokkenen en geeft ruimte aan het onderzoek

Oranjestad – Respaldo heeft kennisgenomen van de berichtgeving in de media over het tragische incident waarbij een cliënt van Respaldo is overleden. In verband met de privacy van de betrokken cliënt en diens nabestaanden zal Respaldo geen inhoudelijke informatie verstrekken over deze casus.

Allereerst wil Respaldo haar oprechte medeleven betuigen aan de familie en naasten van de overledene. Wij leven met hen mee in deze moeilijke periode. Onze gedachten gaan tevens uit naar alle professionals die bij dit ingrijpende incident betrokken zijn geweest. Niemand wenst een dergelijke afloop.

Het incident wordt momenteel onderzocht door de bevoegde autoriteiten. Respaldo verleent volledige medewerking aan dit onderzoek en acht het, met respect voor dit proces, niet passend om vooruit te lopen op de bevindingen of hierover inhoudelijke uitspraken te doen.

Ter algemene verduidelijking acht Respaldo het wel van belang toe te lichten hoe de crisisdienst is ingericht en functioneert.

Sinds oktober 2024 beschikt Respaldo over een 24/7 crisisdienst voor personen met ernstige psychiatrische problematiek in een crisissituatie. Deze crisisdienst wordt uitgevoerd door gespecialiseerde zorgprofessionals en maakt integraal onderdeel uit van de FACT-teams van Respaldo. De crisisdienst richt zich op beoordeling, stabilisatie en behandeling van psychiatrische crisissituaties, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium.

De crisisdienst werkt binnen een keten van samenwerkende partners. Afhankelijk van de situatie kan ondersteuning worden gevraagd van andere instanties, waaronder de politie voor de waarborging van de openbare veiligheid en transportdiensten voor het vervoer van cliënten.

Respaldo blijft zich samen met haar partners inzetten voor het verder versterken van de onderlinge samenwerking, communicatie en afstemming, met als gezamenlijk doel het leveren van zorgvuldige, professionele en menswaardige zorg aan personen met psychiatrische problematiek.

Wij vragen voor begrip en respect voor privacy van alle betrokkenen, zolang het onderzoek loopt.