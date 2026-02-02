UFA ta reafirma: agricultura local ta un pilar pa resiliencia di Aruba [🇦🇼🇺🇸] 

ORANJESTAD, Aruba — Na entrada di 2026, United Farmers Association of Aruba (UFA) ta

expresa su speransa cu confianza pa e aña cu ta bini y ta reafirma su compromiso pa

fortalese produccion local di cuminda como un pilar esencial pa resiliencia nacional.

E interrupcionnan cu Aruba a sinti despues di e eventonan di 3 di januari na Venezuela, cu

a resulta den cancelacion di hopi vuelo y inseguridat logístico, a sirbi como un recordatorio

claro, similar a lo que nos a biba durante COVID-19, di con rapido evento externo por

afecta e cadena di suministro di nos isla. E momentonan aki ta mustra cu soberania

alimentario mester keda un prioridad estrategico. Aruba no por perde di bista e leccionnan

aprendí den tiempo di crisis, ora acceso na importacion por wordo limita y capacidad local

bira crucial.

UFA constantemente a enfatisa e importancia di incentiva y proteha nos comunidad di

agricultor. Agricultornan local no ta solamente productor di cuminda; nan ta un

salvaguardia importante pa Aruba, manteniendo e conocimiento, capacidad y

infrastructura necesario pa garantisa continuidad di suministro di alimento ora sistema

internacional ta wordo interrumpí.

Mientras condicionnan regional ta stabilisá y mercado ta bolbe na normal, UFA ta advertí

gobierno y comunidad pa no bolbe cay den un dependencia excesivo riba produccion

importa barato. Asequibilidad di corto plazo no mester socava resiliencia di largo plazo.

Sosten continuo di politica ta esencial, incluyendo acceso na tera, awa, utilidatnan

electrico, financiamiento y tecnologia, asina tambe extension y mehoracion di incentivo

fiscal existente cu ta permití agricultornan local keda competitivo pa reinvertí den sistema

di produccion moderno, eficiente y sostenible. Esaki lo yuda garantisa cu agricultura local

por keda viabel y competitivo na largo plazo.

United Farmers Association of Aruba ta mira 2026 cu bon speransa, convenci cu, cu

prioridadnan claro y compromiso consistente, Aruba por sigui construí un sistema

alimentario mas fuerte, mas auto-suficiente y mas resiliente, cu ta sirbi tanto e

agricultornan como e comunidad mas amplio.

Tocante United Farmers Association of Aruba

United Farmers Association of Aruba ta representa y sostene agricultornan local, y ta boga

pa un sector agricola resiliente, sostenible y competitivo cu ta contribui na seguridad

alimentario di largo plazo pa Aruba.

UFA: Local Agriculture Must Remain a Strategic Priority for Aruba

ORANJESTAD, Aruba — As Aruba enters 2026, the United Farmers Association of Aruba

(UFA) expresses cautious optimism for the year ahead and reaffirms its commitment to

strengthening local food production as a pillar of national resilience.

The disruptions felt in Aruba following the events of January 3rd in Venezuela, which led to

widespread flight cancellations and logistical uncertainty, served as a clear reminder,

much like during the COVID-19 pandemic, of how quickly external events can affect the

island’s supply chains. These moments underscore the urgency of treating food sovereignty

and security as a strategic priority. Aruba cannot afford to lose sight of the lessons learned

during times of crisis, when access to imported goods is suddenly constrained and local

capacity becomes essential.

The UFA has consistently stressed the importance of incentivizing and protecting Aruba’s

farming community. Local farmers are not merely producers; they are a critical safeguard

for the island, maintaining the capacity, knowledge, and infrastructure needed to ensure

continuity of food supply when international systems are disrupted.

As regional conditions stabilize and markets normalize, the UFA cautions policymakers

against reverting to an over-dependence on cheap imported produce. Short-term

affordability must not undermine long-term resilience. Sustained policy support, including

access to land, water, electrical utilities, financing, technology, and the extension and

improvement of existing tax incentives that enable local farmers to remain competitive and

to reinvest in modern, efficient, and sustainable production systems is essential to ensure

that local agriculture remains viable and competitive.

The United Farmers Association of Aruba looks to 2026 with good hopes, confident that

with clear priorities and consistent commitment, Aruba can continue building a stronger,

more self-reliant, and resilient food system that serves both farmers and the wider

community.

About the United Farmers Association of Aruba

The United Farmers Association of Aruba represents and supports local farmers,

advocating for a resilient, sustainable, and competitive agricultural sector that contributes

to long-term food security for Aruba.