ELMAR Ta Felicita Ray Rusty Jr: Nos Rookie of the Year di Aruba Soca Monarch

Oranjestad, Aruba – 2 februari 2026 – N.V. ELMAR ta felicita Ray Rusty Jr pa su logro como Rookie of the Year di Aruba Soca Monarch. E logro aki ta un refleho di e talento y dedicacion cu Ray y su team tin pa su crecemento y expresion musical.
Pa prome biaha, ELMAR ta orguyosamente participa como sponsor oficial di Aruba Soca Monarch cu un enfoke special riba e proximo generacion di artista: e Rookies. E Rookie of the Year Award, presenta pa N.V. ELMAR, ta representa un momento di reconocemento, y alabes, un señal di apoyo pa sigui desaroya su talento y futuro musical.
ELMAR ta sigur cu e logro aki ta marca un inicio fuerte den Ray Rusty Jr su trayectoria artistico, cu hopi mas momentonan memorabel y exito pa bini. Un biaha mas, masha pabien na Ray y su team pa un logro mereci.