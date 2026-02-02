POLIS A CANTA BINGO: VARIOS ARMA DI CANDELA, CARGACION GRANDI DI DROGA Y HOPI MUNICON CONFISCA

Cuerpo Policial ta informa cu den luna di januari 2026 departamento Atraco Team yama como (Team Bijzondere Projecten) a tene dos entrada hudicial riba diferente dia na diferente adres.
Ta trata di un investigacion andando y na unda cu a haci detencion y confisca varios arma di candela, municion y gran cantidad di droga.
Tambe riba 19 Januari 2026 Team di Aresto a haci un entrada hudicial na un cas na Boliviastraat. Durante e entrada hudicial a detene e homber di inicial N.R.R. naci na Hulanda di 27 aña.
Durante e entrada hudicial a confisca un revolver y un cantidad di droga.
Despues dia 20 januari 2026 Team di Aresto a haci un entrada hudicial na un cas na Caya Frere Henricus. Na e entrada hudicial encuestion a detene e homber di inicial B.A.B. naci na Aruba di 35 aña.
Na e cas a confisca varios arma di candela, municion y un gran cantidad di droga na e cas.
Un tremendo trabao di departamento di TBP cu a traha incansablemente pa pone man riba e dos sospechosonan.
Cuerpo Policial Aruba ta keda haci un apelacion na nos comunidad cu a wak algo of sa algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.