MOTOR UNIT CU CONTROL PISA: 6 CHAUFFEUR DETENI

19:25  February 2, 2026  Leave a comment

Unidad Motorisa a tene su controlnan prome, durante y despues di parada di mucha Oranjestad.

A para na diferente puntonan strategico den Oranjestad. Durante e control a detene un total di 6 chauffeur.

Ta trata di 5 detencion pa maneha bao influencia di alcohol y 1 detencion pa posecion di droga.

Nan aña 2025 tabata tin 7 detencion.

Cuerpo Policial su controlnan lo sigui. Ta keda recorda pa percura pa bo documentonan ta na ordo y si bo ta bebe no stuur. Busca Bo Amigo Responsabel.

Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.

 

