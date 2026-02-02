MOTOR UNIT CU CONTROL PISA: 6 CHAUFFEUR DETENI

Unidad Motorisa a tene su controlnan prome, durante y despues di parada di mucha Oranjestad.
A para na diferente puntonan strategico den Oranjestad. Durante e control a detene un total di 6 chauffeur.
Ta trata di 5 detencion pa maneha bao influencia di alcohol y 1 detencion pa posecion di droga.
Nan aña 2025 tabata tin 7 detencion.
Cuerpo Policial su controlnan lo sigui. Ta keda recorda pa percura pa bo documentonan ta na ordo y si bo ta bebe no stuur. Busca Bo Amigo Responsabel.
Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.