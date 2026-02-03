PROME Y DURANTE CAISO AND SOCA MONARCH 2026 POLIS UNIFORMA DI SAN NICOLAS A REPARTI 25 BOET Y A TENE ACCION PARIBA DI BRUG

Oranjestad, ARUBA: Diasabra atardi prome cuCaiso and Soca Monarch 2026, Polis uniforma di San Nicolas a tene nan control den trafico. Un total di diez Polis a subi caya y riba caminda grandi di Savaneta a eherce nan control di trafico.
A controla 100 auto y na unda a reparti un total di 25 boet.
E boetnan tabata pa diferente tipo di infraccion den trafico manera: Child seat, luznan dilanti di auto, keuring, rijbewijs, faha di seguridad etc.
Mayoria di chauffeur tabata tin nan documentonan na ordo y no tin tabata chauffeur bou influencia di alcohol.
Despues den oranan di anochi a tene un otro control preventivo riba bicicleta. Asina yama e bike team di San Nicolas. A controla varios caminda rond di evento di Caiso and Soca Monarch pa kiebro di auto, movicionnan sospechoso pero tambe infraccion den trafico. Cuidadanonan tabata contento di mira Polis move y controlando riba bicicleta.
Cuerpo Policial ta keda infatisa cu controlnan den trafico ta sigui. Nos ta recorda tur hende pa percura bo tin bo documentonan di bo vehiculo di motor na ordo, bisti bo faha di seguridad, pone bo celular un banda, baha bo velocidad y si bo ta bebe NO stuur. Percura pa bo tin Bo Amigo Responsabel.