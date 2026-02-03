Reflexión Diamars 3 Februari 2026.

Nos ta lanta mainta tempran cu bendicion di nos bon Dios, cu ta regala nos e rosea.
Pesey nos ta gradici Sen̈or, y nos ta sigui su reglanan pa nos hanja entrada den su reino.
Nos por a mira fin di siman loke ta parti di Aruba su carnaval.
Nos no kier kritika ningun hende, ta nan ta percura pa e carnaval por tuma luga.
Pero si nos kier transmiti pa mundo henter por wak e, lo ta bon si, pa nos manda filmacion di calidad rond mundo, paso nos carnaval ta nos parti mas grandi di cultura.
Nos ta mira muchanan ta cana hopi desordena, aki e leidsternan por train nos muchanan mas ordena.
Tambe pick cu ta transporta cos, sin nada di adorno, por a pone blas, slingers of posternan pa dorna e pick up poco.
Mi ta kere cu SMAC cu ayudo di gobierno of sponsors por percura pa cada kavel hanja un tent mas bunita, dorna y sea di color varia, mirando cu tin hopi filmacion cu ta bai rond di mundo, y ta keda graba pa semper
Si carnaval ta un parti mas grandi di nos cultura, lo ta bon pa dune su luga tambe pe tene nos nomber halto rond mundo tambe, y hanja su reconocemento tambe.