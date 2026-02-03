Dama chauffeur a resulta herida den un accidente di cadena banda di Citgo Blvd.

Diamars mainta a drenta informe di un accidente di cadena cu hende herida banda di Citgo Blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena entre 3 auto unda cu e chauffeur di un Honda Fit no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Toyota Aqua y consecutivamente esaki a bay dal tras di un Chevrolet Equinox. Debi na e dobel impacto e dama chauffeur di e Toyota Aqua a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama herida y a transporte pa hospital.