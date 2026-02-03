[VIDEO] Accidente frontal na e subida di Kibaima cu 2 persona herida y pega!

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida y pega den auto na e subida di Kibaima, mesora a dirigi tanto polis, ambulans y tambe e ekipo di rescate di bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal entre un Suzuki Swift y un Toyota Yaris cu bastante daño material y hende pega den e auto. Ambos chauffeur a ser hiba cu urgencia pa hospital pero a tarda bastante pa logra saca e victima di e Yaris cual su pia tabata mal pega bao di e dashboard.