Stimami Sterilisami ta sterilisa mas cu 46,350 cacho y pushi, y ta sigui ofrece sterilisacion 100% gratis durante 2026 [🇦🇼🇺🇸🇪🇸🇳🇱] 

ORANJESTAD, Aruba— 3 di Februari 2026— Stimami Sterilisami a logra un otro aña di gran impacto den su dedicacion permanente pa alivia sufrimento di animalnan na Aruba mediante sterilisacion di cacho y pushi. Durante 2025, e fundacion a logra financia e sterilisacion di 6,405 cacho y pushi, un logro remarcabel cu ta trece e total di sterilisacion desde 2016 te na 46,352.
E resultado di 2025 a bira posibel danki na un esfuerso colectivo, cu ta distribui den lo siguiente:
- Caduary Veterinary Clinic, den colaboracion cu Luna Foundation: 2,424 sterilisacion
- Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), enfoca riba famianan cu entrada abou: 1,652 sterilisacion
- Veterinary Specialty Hospital (animalnan sterilisa via fundacionnan di rescate): 1,322 sterilisacion
- Veterinary Specialty Hospital (animalnan sterilisa door di doño individual): 859 sterilisacion
Esaki no ta simplemente cifranan; ta bida cu a cambia, sufrimento cu a wordo preveni, y un futuro mas saludabel y mas sigur pa animalnan, nos comunidad y salud publico pa e comunidad Arubano den su totalidad.
Gradicimento na nos patrocinandonan y aliadonan cu ta haci esaki posibel
Fundashon Stimami Sterilisami su mas sincero gradicimento ta bai na tur sostenedo y boluntario cu ta sostene nos mision, incluyendo Bucuti & Tara Beach Resort, Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), Aruba Tourism Authority (ATA), One Love Foundation Inc., Setar N.V., Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA), y tur otro organisacion y sostenedo priva cu a brinda nos sosten durante 2025 y añanan anterior. Bo fe den prevencion, solidaridad, y responsabilidad ta fundamental pa e trabou di gran balor cu nos ta realisa.
Nos ta profundamente agradecido na nos aliadonan clave cu a contribui na e resultado positivo aki, incluyendo nos clinicanan veterinario dedica: VSH Veterinary Specialty Hospital y Caduary Veterinary Clinic, cu su colaboracion cu Luna Foundation a resulta esencial. Nos ta reconoce tambe e labor di Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), un clinica cu ta ofrece sterilisacion sin costo pa cacho y pushi di famianan cu entrada limita.
Nos ta extende nos gratitud na e organisacionnan di rescate cu a traha incansablemente pa yega cu e animalnan na e clinicanan, asina como na comunidad Arubano y doñonan di mascota cu a hasi e escogencia responsabel pa sterilisa nan mascotanan—protegiendo nan salud y asina preveni crea no desea.
Nos tambe ta orguyoso pa colabora y duna sosten na Snoop Doggy Foundation, cu su buki educativo riba cuido responsabel di mascota y ta inspira e generacion di mañan pa trata animalnan cu amor, responsabilidad y respet.
Un programa humanitario y comproba cu Aruba no por perde
E impacto di sterilisacion ta acumulativo y e riesgo di sobrepoblacion por crese rapidamente si e trabou wordo suspende. Den Aruba su clima cu crea ta tuma luga tur aña, un solo animal no sterilisa por trece un expansion rapido di poblacion. Por ehempel, un pushi muhe no sterilisa por hunto cu su descendiente, produci mas cu 11 miyon pushi den solamente seis aña. Un cacho macho sin sterilisa por resulta den mas cu 67,000 descendiente den e mes un periodo. E cifranan aki ta demostra claramente con sobrepoblacion por sali fo’i control sin intervencion na tempo y na scala suficiente.
Sin un esfuerso continuo di sterilisacion, miles di cacho y pushinan nobo lo nace tur aña, creando presion riba asilonan y fundacionnan di rescate, aumentando sufrimento di animalnan, y tin un impacto negativo riba nos comunidad y nos economia cu ta basa riba turismo. Aunke ley mas fuerte, mas aplicacion di regla y doñonan mas responsable ta necesario, e origen principal di e problema ta falta di prevencion.
Sterilisacion ta keda e solucion mas eficiente, humano y sostenibel den nos poder pa reduci sufrimento, proteha salud publico, nos medio ambiente y bienestar di nos comunidad.
Sterilisacion ta sigui gratis y accesibel durante 2026
Na 2026, Stimami Sterilisami ta orguyoso pa confirma cu e proceduranan di sterilisacion den su programa nacional lo keda 100% gratis, garantisando cu e servicio keda accesibel den cada area di nos isla.
Manera semper, e subsidionan disponibel na nos veterinario participante—VSH Veterinary Specialty Hospital y Caduary Veterinary Clinic—ta inclui antibiotica, medicina contra inflamacion, anestesia y un microchip gratis cu instalacion profesional.
Pa registra bo mascota pa e subsidio, por bishita www.stimamisterilisami.com y sigui e paso di registracion.
Cu bo sosten nos ta continua nos compromiso pa traha di 2026 un otro aña sobresaliente den nos esfuerso pa promove bienestar di animalnan na Aruba. Hunto nos por logra mas.
Pa mas informacion of pa contribui, bishita: www.stimamisterilisami.com
Tocante Fundashon Stimami Sterilisami
Fundashon Stimami Sterilisami ta un organizacion caritativo dedica na reduci den un manera humano e cantidad di pushinan y cachonan abandona na Aruba, mediante su programa di sterilisacion cu ta cubri full e isla. E fundashon ta usa 100% di e donacionnan pa yuda cubri e costo di sterilisacion pa doñonan individual di mascotanan y organizacionnan boluntario cu ta cuida animalnan di caya.
E organisacion ta mantene un administracion financiero transparente, cu su contabilidad habri y su cifranan ta audita regularmente pa segura claridad y confiansa total.
Pa contribui na e causa, donacionnan por wordo hasi via transferencia bancario:
Bank: Aruba Bank
Account Number: 6012630190
Account Name: FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI
Swift Code: ARUBAWAX
Stimami Sterilisami Sterilizes Over 46,350 Dogs and Cats and Continues Offering 100% Free Sterilizations for Dogs and Cats in 2026
ORANJESTAD, Aruba — February 3, 2026 — Stimami Sterilisami marked another year of significant impact, continuing its unwavering mission to reduce animal suffering in Aruba through sterilization. In 2025 alone, the foundation successfully funded the spaying and neutering of 6,405 dogs and cats, a powerful achievement that brings the organization’s total number of sterilizations since 2016 to 46,352.
The 2025 milestone was reached through a collective effort, resulting in the following breakdown of surgeries:
- Caduary Veterinary Clinic, in partnership with Luna Foundation: 2,424 sterilizations
- Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), focusing on low-income households: 1,652 sterilizations
- Veterinary Specialty Hospital (dogs and cats brought in through rescue foundations): 1,322 sterilizations
- Veterinary Specialty Hospital (dogs and cats brought in by individual pet owners): 859 sterilizations
These are not just numbers; they represent lives changed, suffering prevented, and a safer, healthier future for animals, our community, and public health.
Gratitude to Our Donors and Partners That Make This Possible
Our heartfelt thank you goes out to our donors and volunteers who support our mission, including Bucuti & Tara Beach Resort, Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), Aruba Tourism Authority (ATA), One Love Foundation Inc., Setar N.V., Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA), and every organization and private donor who has supported this mission in 2025 and the years before. Your belief in prevention, compassion, and responsibility makes this meaningful work possible.
We are also profoundly grateful to the partners who made this impact possible, including our dedicated veterinary clinics, VSH Veterinary Specialty Hospital and Caduary Veterinary Clinic, whose collaboration with Luna Foundation has been instrumental, as well as the Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), a no-cost spay and neuter clinic dedicated to helping cats and dogs of low-income families. We further thank the rescue organizations that worked tirelessly to bring animals to the clinics, and the Aruban community and pet owners who chose to spay and neuter their pets, protecting their health and preventing unwanted litters.
We are also grateful to partner with and support the Snoop Doggy Foundation, whose educational books on responsible pet ownership help inspire the next generation to care for animals with compassion, responsibility, and respect.
A Proven, Humane Program Aruba Cannot Afford to Stop
The impact of sterilization is cumulative, and the risk of overpopulation grows rapidly if the work stops. In Aruba’s year-round breeding climate, even one unsterilized animal can lead to exponential population growth. In just six years, one unspayed female cat and her offspring can produce over 11 million kittens, while a single unsterilized dog can result in more than 67,000 offspring. These figures clearly show how quickly overpopulation can spiral out of control without timely and widespread intervention.
Without sustained sterilization efforts, thousands of new litters would be born each year, overwhelming shelters and rescue organizations, increasing animal suffering, and negatively impacting our community and Aruba’s tourism-driven economy. While stronger laws, enforcement, and responsible pet ownership are essential, animal overpopulation is largely a prevention challenge. Sterilization remains the most effective, compassionate, and sustainable solution within our control to reduce suffering, protect public health and the environment, and safeguard the well-being of our community.
Keeping Sterilization Free and Accessible in 2026
In 2026, Stimami Sterilisami is proud to confirm that sterilization procedures within its national program will remain 100% free, ensuring that sterilization remains accessible in every corner of the community. As always, our subsidy at qualifying vets VSH Veterinary Specialty Hospital and Caduary Veterinary Clinic include antibiotics, anti-inflammatory medication, anesthesia, and a complimentary microchip with professional installation.
To register your pet for our subsidy, please visit www.stimamisterilisami.com and follow the instructions.
With your continued support, we are committed to making 2026 another groundbreaking year in our efforts to promote animal welfare in Aruba. Join us in this noble cause.
For more information or to contribute, visit www.stimamisterilisami.com.
About Stimami Sterilisami Foundation
Stimami Sterilisami is a non-profit organization dedicated to humanely and effectively reducing the number of abandoned dogs and cats in Aruba through its national spay and neuter program. Every donation is used to cover the costs of spaying and neutering of dogs and cats for individual pet owners and rescue organizations, including Luna Foundation, AWAA, Nine Lives Foundation, and many others. Our books are audited and open to the public. To contribute to this important cause, you can make a direct contribution to Stimami Sterilisami Foundation via bank transfer:
Bank: Aruba Bank
Account Number: 6012630190
Account Name: FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI
Swift Code: ARUBAWAX
Stimami Sterilisami esteriliza a más de 46,350 perros y gatos y continúa ofreciendo esterilizaciones 100 % gratuitas para perros y gatos en 2026
ORANJESTAD, Aruba — 3 de febrero de 2026 — Stimami Sterilisami marcó otro año de impacto significativo, continuando con su firme misión de reducir el sufrimiento animal en Aruba a través de la esterilización. Solo en 2025, la fundación financió con éxito la esterilización de 6,405 perros y gatos, un logro contundente que eleva el número total de esterilizaciones de la organización desde 2016 a 46,352.
El hito alcanzado en 2025 fue posible gracias a un esfuerzo colectivo, lo que dio como resultado el siguiente desglose de cirugías:
- Clínica Veterinaria Caduary, en alianza con la Fundación Luna: 2,424 esterilizaciones
- Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), enfocada en hogares de bajos recursos: 1,652 esterilizaciones
- Veterinary Specialty Hospital (perros y gatos ingresados a través de fundaciones de rescate): 1,322 esterilizaciones
- Veterinary Specialty Hospital (perros y gatos llevados por sus dueños): 859 esterilizaciones
Estos no son solo números; representan vidas transformadas, sufrimiento prevenido y un futuro más seguro y saludable para los animales, nuestra comunidad y la salud pública.
Gratitud a nuestros donantes y socios que hacen esto posible
Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros donantes y voluntarios que apoyan nuestra misión, incluyendo a Bucuti & Tara Beach Resort, el Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), la Aruba Tourism Authority (ATA), One Love Foundation Inc., Setar N.V., la Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA), así como a cada organización y donante privado que ha respaldado esta misión en 2025 y en los años anteriores. Su confianza en la prevención, la compasión y la responsabilidad hace posible este trabajo tan significativo.
También expresamos nuestro profundo agradecimiento a los socios que hicieron posible este impacto, incluyendo a nuestras clínicas veterinarias aliadas, VSH Veterinary Specialty Hospital y Caduary Veterinary Clinic, cuya colaboración con la Fundación Luna ha sido fundamental, así como a Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), una clínica de esterilización gratuita dedicada a ayudar a perros y gatos de familias de bajos recursos. Asimismo, agradecemos a las organizaciones de rescate que trabajaron incansablemente para llevar a los animales a las clínicas, y a la comunidad arubeña y a los dueños de mascotas que optaron por esterilizar a sus animales, protegiendo su salud y previniendo camadas no deseadas.
También agradecemos nuestra alianza y apoyo a la Snoop Doggy Foundation, cuyos libros educativos sobre la tenencia responsable de mascotas ayudan a inspirar a las nuevas generaciones a cuidar a los animales con compasión, responsabilidad y respeto.
Un programa probado y humanitario que Aruba no puede permitirse detener
El impacto de la esterilización es acumulativo, y el riesgo de sobrepoblación aumenta rápidamente si este trabajo se detiene. En el clima de reproducción durante todo el año de Aruba, incluso un solo animal no esterilizado puede provocar un crecimiento poblacional exponencial. En tan solo seis años, una gata no esterilizada y su descendencia pueden producir más de 11 millones de gatitos, mientras que un solo perro no esterilizado puede generar más de 67,000 crías. Estas cifras muestran claramente cuán rápido la sobrepoblación puede salirse de control sin una intervención oportuna y a gran escala.
Sin esfuerzos sostenidos de esterilización, miles de nuevas camadas nacerían cada año, saturando los refugios y organizaciones de rescate, aumentando el sufrimiento animal y afectando negativamente a nuestra comunidad y a la economía de Aruba, impulsada por el turismo. Si bien contar con leyes más estrictas, una mejor aplicación de las mismas y la tenencia responsable de mascotas es fundamental, la sobrepoblación animal es en gran medida un desafío de prevención. La esterilización sigue siendo la solución más eficaz, compasiva y sostenible a nuestro alcance para reducir el sufrimiento, proteger la salud pública y el medio ambiente, y salvaguardar el bienestar de nuestra comunidad.
Manteniendo las esterilizaciones gratuitas y accesibles en 2026
En 2026, Stimami Sterilisami se enorgullece de confirmar que los procedimientos de esterilización dentro de su programa nacional continuarán siendo 100 % gratuitos, garantizando que la esterilización siga siendo accesible en todos los rincones de la comunidad. Como siempre, el subsidio en las clínicas veterinarias participantes, VSH Veterinary Specialty Hospital y Caduary Veterinary Clinic, incluye antibióticos, medicamentos antiinflamatorios, anestesia y un microchip gratuito con instalación profesional.
Para registrar a su mascota y acceder al subsidio, visite www.stimamisterilisami.com y siga las instrucciones.
Con su apoyo continuo, estamos comprometidos a hacer de 2026 otro año trascendental en nuestros esfuerzos por promover el bienestar animal en Aruba. Únase a esta noble causa.
Para más información o para contribuir, visite www.stimamisterilisami.com.
Sobre la Fundación Stimami Sterilisami
Stimami Sterilisami es una organización sin fines de lucro dedicada a reducir de manera humana y eficaz el número de perros y gatos abandonados en Aruba a través de su programa nacional de esterilización. Cada donación se utiliza para cubrir los costos de esterilización de perros y gatos pertenecientes a propietarios particulares y organizaciones de rescate, incluyendo Luna Foundation, AWAA, Nine Lives Foundation y muchas otras. Nuestras finanzas son auditadas y están abiertas al público.
Para contribuir a esta importante causa, puede realizar una donación directa a la Fundación Stimami Sterilisami mediante transferencia bancaria:
Banco: Aruba Bank
Número de cuenta: 6012630190
Nombre de la cuenta: FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI
Código SWIFT: ARUBAWAX
Stimami Sterilisami Steriliseerde Meer dan 46.350 Honden en Katten en Blijft in 2026 100% Gratis Sterilisaties Aanbieden
ORANJESTAD, Aruba — Februari 3, 2026 — Stimami Sterilisami heeft opnieuw een jaar van grote impact gemarkeerd en zet haar onwrikbare missie voort om dierenleed op Aruba te verminderen door middel van sterilisatie. Alleen al in 2025 financierde de stichting met succes de sterilisatie van 6.405 honden en katten, een indrukwekkende prestatie die het totale aantal sterilisaties sinds 2016 op 46.352 brengt.
De mijlpaal van 2025 werd bereikt dankzij een gezamenlijke inspanning, met de volgende verdeling van de ingrepen:
- Caduary Veterinary Clinic, in samenwerking met Luna Foundation: 2.424 sterilisaties
- Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), gericht op huishoudens met een laag inkomen: 1.652 sterilisaties
- Veterinary Specialty Hospital (honden en katten aangebracht door reddingsorganisaties): 1.322 sterilisaties
- Veterinary Specialty Hospital (honden en katten aangebracht door individuele huisdiereigenaren): 859 sterilisaties
Dit zijn niet zomaar cijfers; ze vertegenwoordigen levens die zijn veranderd, leed dat is voorkomen en een veiligere, gezondere toekomst voor dieren, onze gemeenschap en de volksgezondheid.
Dank aan one donateurs en partners die dit mogelijk maken
Onze oprechte dank gaat uit naar onze donateurs en vrijwilligers die onze missie ondersteunen, waaronder Bucuti & Tara Beach Resort, Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), Aruba Tourism Authority (ATA), One Love Foundation Inc., Setar N.V., Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) en elke organisatie en particuliere donor die deze missie in 2025 en de jaren daarvoor heeft gesteund. Jullie geloof in preventie, compassie en verantwoordelijkheid maakt dit betekenisvolle werk mogelijk.
Wij zijn tevens zeer dankbaar voor de partners die deze impact mogelijk hebben gemaakt, waaronder onze toegewijde dierenartspraktijken VSH Veterinary Specialty Hospital en Caduary Veterinary Clinic, waarvan de samenwerking met Luna Foundation van onschatbare waarde is geweest, evenals Animal Welfare Alliance Aruba (AWAA), een gratis sterilisatiekliniek die zich inzet voor honden en katten van gezinnen met een laag inkomen. Daarnaast danken wij de reddingsorganisaties die onvermoeibaar dieren naar de klinieken hebben gebracht, en de Arubaanse gemeenschap en huisdiereigenaren die ervoor kozen hun dieren te laten steriliseren — ter bescherming van hun gezondheid en ter voorkoming van ongewenste nestjes.
Wij zijn ook dankbaar voor onze samenwerking met en steun aan de Snoop Doggy Foundation, waarvan de educatieve boeken over verantwoord huisdierbezit helpen om de volgende generatie te inspireren om met compassie, verantwoordelijkheid en respect voor dieren te zorgen.
Een bewezen, humane aanpak die Aruba niet kan missen
De impact van sterilisatie is cumulatief, en het risico op overbevolking groeit snel wanneer dit werk stopt. In Aruba’s klimaat, waar dieren zich het hele jaar door kunnen voortplanten, kan zelfs één niet-gesteriliseerd dier leiden tot een exponentiële populatiegroei. In slechts zes jaar kan één niet-gesteriliseerde poes en haar nakomelingen meer dan 11 miljoen kittens voortbrengen, terwijl één niet-gesteriliseerde hond kan leiden tot meer dan 67.000 nakomelingen. Deze cijfers tonen duidelijk aan hoe snel overbevolking uit de hand kan lopen zonder tijdige en grootschalige interventie.
Zonder voortdurende sterilisatie-inspanningen zouden jaarlijks duizenden nieuwe nestjes worden geboren, wat opvangcentra en reddingsorganisaties zou overweldigen, dierenleed zou vergroten en een negatieve impact zou hebben op onze gemeenschap en de op toerisme gebaseerde economie van Aruba. Hoewel strengere wetgeving, handhaving en verantwoord huisdierbezit essentieel zijn, is dierenoverbevolking grotendeels een preventievraagstuk. Sterilisatie blijft de meest effectieve, humane en duurzame oplossing binnen onze controle om leed te verminderen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen en het welzijn van onze gemeenschap te waarborgen.
Sterilisatie gratis en toegankelijk houden in 2026
In 2026 bevestigt Stimami Sterilisami met trots dat sterilisatieprocedures binnen haar nationale programma 100% gratis blijven, zodat sterilisatie toegankelijk blijft in alle delen van de gemeenschap. Zoals altijd omvat onze subsidie bij de deelnemende dierenartsen VSH Veterinary Specialty Hospital en Caduary Veterinary Clinic antibiotica, ontstekingsremmende medicatie, anesthesie en een gratis microchip met professionele plaatsing.
Om uw huisdier aan te melden voor onze subsidie, bezoekt u www.stimamisterilisami.com en volgt u de instructies.
Met uw voortdurende steun zetten wij ons in om van 2026 opnieuw een baanbrekend jaar te maken in onze inspanningen om dierenwelzijn op Aruba te bevorderen. Sluit u aan bij deze nobele zaak.
Voor meer informatie of om bij te dragen, bezoekt u www.stimamisterilisami.com.
About Stimami Sterilisami Foundation
Stimami Sterilisami is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het op humane en effectieve wijze terugdringen van het aantal achtergelaten honden en katten op Aruba via haar nationale sterilisatieprogramma. Elke donatie wordt gebruikt om de kosten te dekken van sterilisaties voor individuele huisdiereigenaren en reddingsorganisaties, waaronder Luna Foundation, AWAA, Nine Lives Foundation en vele anderen. Onze boeken worden gecontroleerd en zijn openbaar toegankelijk.
Wilt u bijdragen aan dit belangrijke doel, dan kunt u een directe donatie doen aan Stichting Stimami Sterilisami via bankoverschrijving:
Bank: Aruba Bank
Account Number: 6012630190
Account Name: FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI
Swift Code: ARUBAWAX