Avestrus: Hoge Raad lo dicidi riba 14 di april

Awe Abogado-General a conseha Hoge Raad pa mantene e condena di minister anterior di Desaroyo Espacial, Infrastructura y Medio Ambiente, O.B.S., den e caso ‘Avestrus’. Na aña 2024, Corte Comun di Husticia a condena e ex-minister pa complicidad di estafa di Pais Aruba, corupcion pasivo y malversacion.

Tambe pa loke ta e dos otro sospechosonan, cu a wordo condena (entre otro) pa omkoping di e minister, Abogado-General a conseha Hoge Raad pa mantene nan condena.

Hoge Raad lo dicta riba 14 di april venidero.

E dictamen di Abogado-General ta trata un analisis huridico independiente di e caso. Hoge Raad no ta mara na tuma e conseho aki, aunke den practica e tin hopi peso y ta wordo sigui regularmente. Sinembargo, Hoge Raad por kita di dje.

Avestrus ta un caso serio, cu acusacionnan grave contra e ex-minister. Su actonan a kibra y a mina profundamente e confiansa cu sociedad por tin den un gobierno cu ta funciona cu integridad.

Corte Comun di Husticia a condena S. pa un castigo di prison di 48 luna, di cual 12 luna ta condicional y un tempo di prueba di 3 aña. Ademas el a wordo despoha di su derecho pa presenta su candidatura pa un cargo político y a perde su derecho pa tene cualkier cargo publico pa un periodo di 5 aña di tempo.

Ademas ta asina cu na 2024 Corte den Prome Instancia a dicta sentencia den e procedimento di decomiso (ontnemingsprocedure) cu Ministerio Publico a hiba contra e ex-minister, y a bay de acuerdo cu e ontneming di Afl. 840.000.

Avestrus: Hoge Raad doet op 14 april uitspraak

De Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad vandaag geadviseerd de veroordeling van voormalig minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, O.B.S., in de zaak ‘Avestrus’, in stand te laten.

is in 2024 door het Hof veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van het Land Aruba, passieve omkoping en verduistering. Ook ten aanzien van twee medeverdachten, die onder meer zijn veroordeeld voor het omkopen van de minister, adviseert de Advocaat-Generaal de veroordelingen te handhaven.

De Hoge Raad doet op 14 april uitspraak.

Het advies van de Advocaat-Generaal betreft een onafhankelijke juridische analyse van de zaak. De Hoge Raad is niet verplicht dit advies te volgen, al speelt het in de praktijk wel een belangrijke rol en wordt het vaak overgenomen. Er kan echter van worden afgeweken.

De zaak Avestrus betrof ernstige feiten, waarbij zware beschuldigingen werden geuit aan het adres van de oud‑minister. Het handelen van S. had een ondermijnende invloed op de samenleving en heeft het vertrouwen in een integer functionerende overheid diepgaand geschaad. Het Hof legde hem een gevangenisstraf op van 48 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast werd hij ontzet uit het passief kiesrecht en verloor hij voor een periode van vijf jaar het recht om enig openbaar ambt te bekleden.

In 2024 deed het Gerecht in eerste aanleg bovendien uitspraak in de ontnemingsprocedure die door het Openbaar Ministerie was ingesteld. Daarbij werd de ontneming toegewezen van ruim Afl. 840.000.